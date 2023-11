Optimist des Tages: DOSB

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Überbleibsel der Nazispiele von 1936: Das Berliner Olympiastadion

Wohlbekannt ist, dass Olympische Spiele die sie ausrichtenden Städte in den Ruin treiben. Allein der Bewerbungsprozess hat es in sich. Ein hervorragendes Beispiel ist noch immer das »Desaster« (Tagesspiegel) der Berliner Bewerbung für die Spiele im Jahr 2000. Korruption, Irrsinn, Unbeliebtheit. Hat sich nach dem damaligen Desaster in der Stadt der großen Bärendienste aber so etwas wie Lernfähigkeit gezeigt? Nun ja.

Seine »Dialogforen« über eine mögliche Bewerbung für die Spiele 2036 hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) abgeschlossen. Mit der Initiative »Deine Ideen. Deine Spiele« haben sich insgesamt 1.700 Mitteilungsbedürftige in den fünf möglichen Bewerberstädten Leipzig, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf geäußert. »Es war ein erster Schritt auf einem langen Weg des Dialoges mit der Bevölkerung«, sagte Stephan Brause, Leiter der Olympiabewerbung beim DOSB, der dpa. »Positiv fand ich«, so Brause, »wie optimistisch das Thema ›’36‹ besprochen wurde. Die Spiele werden überwiegend als Chance und nicht als zu große Herausforderung für unser Land angesehen.« Auch der nicht unbedingt für die Nüchternheit seines Urteils bekannte Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner, soll die Idee »großartig« finden: 100 Jahre Nazispiele als Berliner Bewährungschance. 1936 war schließlich ganz schön was los. Zwar hatte der Führer eher schlechte Laune (obwohl von ihm dann doch der Traum überliefert ist, die Olympischen Spiele für alle Zeiten in Deutschland stattfinden zu lassen), doch letztlich war Olympia ’36 wohl gar nicht so übel: Die TV-Liveübertragung erlebte ihre Weltpremiere, die Sportfotografie ihre Formvollendung (Riefenstahl), eine spätere Weltfirma ihren Durchbruch (Adidas), und ein Weltstar wurde auch geboren (Jesse Owens). Kai Wegner laut Tagesspiegel: »Wir haben gezeigt, dass wir Großveranstaltungen können.«