Am Abgrund

Michael Kappeler/dpa Auflösungserscheinungen: Dietmar Bartsch wartet am Dienstag mit einigen Abgeordneten auf den Beginn der Sitzung der in wenigen Wochen nicht mehr existierenden Bundestagsfraktion von Die Linke

Wer das nützliche Projekt verfolgt, eine Geschichte der PDS und der Linkspartei zu schreiben, stößt in dem reichlich vorhandenen, wenn auch – weil es eigentlich immer darum ging und geht, dass die Parteiführung gegen eine mehr oder weniger klar artikulierte Opposition versucht, das nächste Level der Anpassung freizuschalten – drögen Material immer wieder auf Auftritte und Aussagen, die absonderlich, ja geradezu verrückt zu sein scheinen.

Bei der noch vergleichsweise wenig von Politikmanagern durchgekneteten PDS war das sogar noch häufiger der Fall als bei der Linkspartei. 1994 etwa setzte eine Gruppe um Gregor Gysi diesen Satz ins Neue Deutschland: »Mit dem Ende der DDR ist Sozialismus in Deutschland erst möglich geworden.« 2001 schrieb Michael Brie über den zur Grundlage der weiteren Debatte erklärten Programmentwurf, der von vielen Genossen zutreffend als Absage an einen marxistisch-materialistischen Begriff von Gesellschaft und Geschichte verstanden wurde, man sei damit »so nahe bei Marx wie kein kommunistisches oder sozialdemokratisches Programm seit dem Kommunistischen Manifest«.

Es gibt zahllose weitere Wortmeldungen dieser Güteklasse. In dieser Partei war der Graben zwischen den politischen Tatsachen und den geführten Debatten, der zum bürgerlichen Politikbetrieb gehört, immer so breit, dass es für die Partei langfristig ungesund war. Und zweifellos ist diese Konstellation ein Grund dafür, dass die Linkspartei heute an dem Abgrund steht, an dem ihre Vorgängerpartei vor 20 Jahren stand.

Die am Dienstag nach dem Parteiaustritt von zehn Abgeordneten beschlossene Auflösung der Bundestagsfraktion ist ein Einschnitt, der mit dem des Jahres 2002 vergleichbar ist, als die anpassungsbeflissene PDS-Fraktion aus dem Bundestag flog. Dass der vorläufig letzte Fraktionschef Dietmar Bartsch das neuerliche Desaster am Dienstag knapp eine »Chance für einen Neustart« nannte und vor weiteren »Auseinandersetzungen« in der Partei warnte, gehört wiederum in die lange Reihe grotesker Aussagen.

Zu einer Selbstkritik würde zuerst die Feststellung gehören, dass die 28 verbliebenen Linke-Abgeordneten (von denen noch dazu einige ganz gewiss über den passenden Zeitpunkt für den Übertritt zur SPD oder zu den Grünen nachdenken) den politischen Einfluss der Partei vermutlich eher noch überzeichnen: Die jüngsten Wählerbefragungen deuten darauf hin, dass die Wagenknecht-Partei das Stimmenpotential von Die Linke im Osten Richtung fünf Prozent oder darunter drückt. Und das ist das Ende.

Bartsch war 2002 ff. auch schon mittendrin. Er wird wissen, dass der »Neustart« nur gelang, weil es eine Massenbewegung gegen die Agenda-Politik gab und die Parteibasis gegen den Anpassungskurs aufmuckte. Heute fehlt die Massenbewegung und die mehrheitlich linke Parteibasis. Es wird also keinen »Neustart« geben. So lange jedenfalls nicht, wie man Leuten in dieser Partei einreden kann, noch mit der größten opportunistischen Schweinerei sei man »nahe bei Marx«.