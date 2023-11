Hotels verweigern Roger Waters Unterkunft

Montevideo. Die Hotelketten Hyatt und Regency haben dem britischen Musiker Roger Waters die Aufnahme verweigert, wie die kubanische Agentur Prensa Latina am Montag (Ortszeit) berichtete. Das Management von Hyatt erklärte gegenüber Montevideo Portal, dass diese Maßnahme eine Reaktion auf die mangelnde »Verfügbarkeit von Zimmern in diesen Tagen« sei. Waters wird am Freitag in Montevideo auftreten. Medienberichten aus Argentinien zufolge haben zwei Hotels in Buenos Aires ebenfalls abgelehnt, den Sänger zu beherbergen. »Das ist die israelische Lobby, die ihr Gewicht in die Waagschale wirft. Das ist erbärmlich«, sagte Waters gegenüber der argentinischen Tageszeitung Página 12. In einer E-Mail von Roby Schindler, dem Vorsitzenden des Zentralen Israelitischen Komitees von Uruguay, war der Generaldirektor des Hotels Sofitel Montevideo aufgefordert worden, Waters wegen seiner Solidaritätsadressen an die Palästinenser nicht aufzunehmen. (jW)