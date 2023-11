USA: Oberstes Gericht beschließt Ethikkodex

Washington. Nach einer Reihe von Enthüllungen zu großzügigen Geschenken an Richter des Obersten Gerichtshofs der USA hat der Supreme Court einen Ethikkodex beschlossen. Die neun Richterinnen und Richter erklärten am Montag (Ortszeit), dieser orientiere sich weitgehend an den Grundsätzen, »die wir seit langem als maßgebend für unser Verhalten betrachten«. Die US-Recherchestiftung Pro Publica hatte im April berichtet, der Richter Clarence Thomas habe jahrelang Geschenke in Form von Luxusreisen von einem republikanischen Milliardär angenommen. Im Juni dann, dass Richter Samuel Alito 2008 im Privatjet eines Hedgefonds-Managers zu einer Luxusreise nach Alaska geflogen sei. Später habe er einen Fall des Milliardärs vor Gericht verhandelt. (AFP/jW)