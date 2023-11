Chile: Witwe von Víctor Jara verstorben

Santiago de Chile. Die in Großbritannien geborene Menschenrechtsaktivistin Joan Turner Jara, Witwe des 1973 von Agenten der Pinochet-Diktatur ermordeten chilenischen Volkssängers Víctor Jara, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Dies teilte die von ihr gegründete Stiftung in sozialen Netzwerken mit. Die als Joan Turner geborene Jara ging nach der Ermordung ihres Mannes im Jahr 1973 mit ihren beiden Töchtern ins Exil und kehrte Mitte der 1980er Jahre nach Chile zurück, um für Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte zu kämpfen. Die dekorierte Tänzerin prangerte die Diktatur und ihre Übergriffe an und forderte Gerechtigkeit für den Tod ihres Mannes. Im Jahr 2009 erhielt sie die chilenische Staatsbürgerschaft. (jW)