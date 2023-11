Biden und Xi führen am Mittwoch Gespräche

San Francisco. Am Rande des APEC-Gipfels ist für diesen Mittwoch ein bilaterales Treffen von US-Präsident Joseph Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping geplant. Der einwöchige Gipfel in San Francisco hatte am Sonnabend begonnen. Die beiden waren zuletzt vor einem Jahr am Rande des G20-Gipfels in Bali zusammengetroffen. Angesichts von Widerstand aus dem Kongress hat die US-Regierung auf die Vorstellung des Entwurfs eines Handelsabkommens mit asiatischen Staaten verzichtet. Dies erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen am Montag (Ortszeit) nach einem Treffen mit ihren Kollegen von der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Die sogenannte Indopazifische Wirtschaftsrahmenvereinbarung für Wohlstand soll gemeinsame Standards festlegen, die dann für rund 40 Prozent der Weltwirtschaft, aber für nicht für China gelten würden. Auf diese Weise wollen die USA ihre Führungsrolle im Asien-Pazifik-Raum behaupten. (AFP/jW)