Hälfte der Beschäftigten erhält Weihnachtsgeld

Berlin. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland (53 Prozent) bekommt Weihnachtsgeld. Die Wahrscheinlichkeit, die Sonderzahlung zu erhalten, ist in Betrieben mit Tarifbindung mit 77 Prozent deutlich höher als in Unternehmen ohne Tarifvertrag (42 Prozent), wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf am Dienstag mitteilte. Allgemein ist die Chance auf Weihnachtsgeld laut WSI im Westen mit 55 Prozent größer als in den östlichen Bundesländern (43 Prozent). (AFP/jW)