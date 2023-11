PEMAX/imago »Völlig unbegründet«: Allein in Berlin sind 9.100 Heimstaden-Wohnungen von Mieterhöhungen betroffen

Der schwedische Wohnungskonzern Heimstaden hat Anfang November drastische Mieterhöhungen in der BRD angekündigt. Er berief sich dabei auf die örtlichen Mietspiegel. Diese wiesen jedoch »eklatante Fehler auf oder sind völlig unbegründet«, erklärte nun der Hamburger Verein »Mieter helfen Mietern«. Allein in der Hansestadt seien mindestens 3.600 Wohnungen von Mieterhöhungen betroffen, in Berlin sogar 9.100.

Anlass für die Erklärung war eine gemeinsame Onlinepressekonferenz der Berliner Mieterinitiative »Stop Heimstaden« und des Hamburger Netzwerks »Recht auf Stadt« mit Mieterschutzvereinen aus beiden Metropolen am Dienstag. Dort sagte Paul-Hendrik Mann vom Mieterverein zu Hamburg, der Immobilienkonzern verlange »in regelmäßigen Abständen satte Mieterhöhungen«, die oft »flächendeckend auf Maximalbeträge« festgesetzt würden. Offenbar hoffe Heimstaden darauf, dass viele »rechtlich nicht beratene Mieter« die Erhöhung akzeptierten, etwa aus Angst, ihre Wohnung zu verlieren.

Die Vielzahl der bekannten Fälle aus der Beratungspraxis lasse vermuten, »dass mindestens jede zweite Mieterhöhung unbegründet oder fehlerhaft ist«, teilte der Verein »Mieter helfen Mietern« mit. Oft werde die Kappungsgrenze von 15 Prozent innerhalb von drei Jahren deutlich überschritten, berichten Mieterinnen und Mieter. Lage und Ausstattung der Wohnungen würden falsch eingestuft. Bruttokaltmietverträge würden bei Mieterhöhungen zu Nettokaltmietverträgen und Staffelmietverträge erhielten Indexmieterhöhungen.

Heimstaden ist seit 2018 in Deutschland aktiv, dürfte also inzwischen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut sein. Ende 2021 übernahm der Konzern 17.600 Wohnungen in Berlin und Hamburg vom ebenfalls schwedischen Immobilienriesen Akelius. »Der hohen Verantwortung, die dieser Wachstumsschritt mit sich bringt, sind wir uns bewusst«, hatte Caroline Oelmann, Heimstadens Deutschland-Chefin, in einer Presseerklärung anlässlich des Kaufs erklärt. »Wir freuen uns auf die Chance, in Zukunft noch mehr Menschen in Deutschland unseren ›Friendly Homes‹-Ansatz anbieten zu können«, so Oelmann damals. Offensichtlich versteht man in den Chefetagen des Konzerns unter Freundlichkeit etwas anderes als in den Mietskasernen von Berlin und Hamburg.

»Wir finden die massenhaft falschen und fehlerhaften Mieterhöhungen von Heimstaden einen Skandal. (…) Fehler in diesem Ausmaß dürfen nicht passieren. Denn nicht nur wir Heimstaden-Mieter:innen sind von den Auswirkungen der Mieterhöhungen negativ betroffen, sondern alle Mieter:innen in Berlin, weil durch jede Mieterhöhung der Mietspiegel dauerhaft für alle steigt«, wies die Initiative »Stop Heimstaden« bereits in einer Erklärung vom 8. November auf einen Zusammenhang hin, der Bürgerinnen und Bürgern oft gar nicht bewusst ist.

»Wir erwarten von Heimstaden die konsequente Rücknahme aller Mieterhöhungen. Und wir erwarten von Heimstaden eine Verwaltung unserer Häuser und Wohnungen im Sinne von uns Mieter:innen und nicht mit dem Ziel, ständig noch mehr Geld aus uns herauspressen zu wollen«, so »Stop Heimstaden« am Dienstag. Die mit dem Zentralen Immobilien- Ausschuss (ZIA) vereinbarte Kappungsgrenze von elf Prozent innerhalb von drei Jahren müsse strikt eingehalten werden. Die Politik müsse die Kappungsgrenze endlich bundesweit einführen und den Vermietern mit empfindlichen Strafen drohen.

Spätestens mit der aktuellen Mieterhöhungswelle werde deutlich, dass der Konzern »keinen Deut besser ist als die berüchtigte Voreigentümergesellschaft Akelius AG«, erklärte »Mieter helfen Mietern«. Die »unverschämte Hochpreispolitik« werde fortgesetzt und führe zu immer mehr Nettokaltmieten von mehr als 20 Euro pro Quadratmeter. Für die vernetzten Mieter ist klar: »Dieses Vorgehen gehört verboten!«