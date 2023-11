RWE verdoppelt Gewinn und erhöht Dividende

Essen. Der Energiekonzern RWE hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mehr als verdoppelt. Wie RWE am Dienstag in Essen berichtete, lag das bereinigte Nettoergebnis Ende September bei knapp 3,4 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Der erhöhte Gewinn geht insbesondere auf Energiehandel und dabei auf Geschäfte mit Flüssigerdgas (LNG) zurück. Die Dividende für das laufende Geschäftsjahr soll, wie im März angekündigt, je Aktie um zehn Cent auf einen Euro erhöht werden. (dpa/jW)