BRD wird drittgrößte Volkswirtschaft

Washington. Die Bundesrepublik steigt in diesen Monaten zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Das prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem jüngsten World Economic Outlook, wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete. Die Wirtschaftskraft Japans, das den dritten Platz abgeben muss, wächst zwar inflationsbereinigt stärker als die Deutschlands. Allerdings steht die Landeswährung Yen so stark unter Druck, dass die japanische Wirtschaftsleistung in Dollar gerechnet hinter der deutschen zurückbleibt. (jW)