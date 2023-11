Koalitionsverhandlungen in Hessen

Wiesbaden. Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD für ein mögliches neues Regierungsbündnis in Hessen sollen an diesem Mittwoch beginnen. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein hatte Ende vergangener Woche erklärt, mit den Sozialdemokraten Verhandlungen aufnehmen zu wollen. In den zurückliegenden knapp zehn Jahren wurde Hessen von einer schwarz-grünen Regierung geführt. Die CDU hatte die Landtagswahl am 8. Oktober deutlich gewonnen. (dpa/jW)