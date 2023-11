Juan ANgel/Long Visual Press/UIG/imago Demonstrant in Bogotá erinnert an die extralegalen Tötungen mit einem Foto des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez

Da es in Kolumbien selbst nicht vorangeht, soll jetzt die argentinische Justiz tätig werden. Am Mittwoch vergangener Woche haben elf kolumbianische Familien zusammen mit drei Menschenrechtsorganisationen in Buenos Aires Klage gegen den Expräsidenten Álvaro Uribe Vélez eingereicht. Sie sind Angehörige sogenannter Falsos Positivos, also von Zivilisten, die vom kolumbianischen Militär verschleppt und umgebracht wurden, um sie der Öffentlichkeit anschließend als im Gefecht gefallene Guerilleros zu präsentieren. Offiziellen Zahlen zufolge fielen dieser Praxis 6.402 Personen zum Opfer, größtenteils zwischen 2002 und 2008, also während der Amtszeit von Uribe Vélez.

Die Kläger berufen sich auf den Grundsatz der universellen Gerichtsbarkeit. In der Anklage, aus der am Donnerstag die spanische Tageszeitung El País zitierte, heißt es, Uribe Vélez müsse verurteilt werden, »da er an der Spitze der staatlichen Strukturen stand, die die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit begingen«. Das Universalitätsprinzip ist ein Grundsatz des Völkerrechts, der es Staaten ermöglicht, schwersten Verbrechen unabhängig von der Nationalität der Opfer oder des Täters nachzugehen, wenn in den Ländern, in denen die Verbrechen begangen wurden, keine entsprechenden Ermittlungen durchgeführt werden. In Argentinien liegen derzeit mehrere solcher Anklagen vor, unter anderem wegen mutmaßlicher Verbrechen der Einsatzkräfte Venezuelas, Nicaraguas, Myanmars und Spaniens.

Die fast 300 Seiten umfassende Anklage argumentiert, Uribe Vélez habe als Präsident und oberster Befehlshaber der Streitkräfte Entscheidungen getroffen, die »die Begehung von Tausenden Morden durch die Armee stark begünstigten«. Zu solchen habe unter anderem die Ausrufung des Ausnahmezustands unmittelbar nach seinem Amtsantritt am 7. August 2002 gehört, in deren Folge Grundrechte eingeschränkt wurden und der Militärapparat seine Macht ausbauen konnte. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung des »Terrorismus« – also der aufständischen Guerillas – wurden staatliche Kontrollorgane zurückgedrängt und der Armee neue Befugnisse wie die Durchführung von Festnahmen oder Hausdurchsuchungen übertragen.

Zentral für die Anklage ist der Vorwurf, Uribe Vélez habe Kenntnis über die Praxis der »Falsos Positivos« gehabt. Zur Untermauerung werden Aussagen des ehemaligen Direktors des Hochkommissariats der Vereinten Nationen in Kolumbien, Christian Salazar Volkmann, präsentiert. Dieser erklärte, sein Büro habe den damaligen Präsidenten in den Jahren 2003 und 2004 über mehrere derartige Fälle informiert, ohne dass Maßnahmen ergriffen worden seien. Auch Menschenrechtsorganisationen hätten Beschwerden bei verschiedenen Regierungsstellen eingereicht und sich beispielsweise im Mai 2006 mit Regierungs- und Armeeangehörigen im Departamento Antioquia getroffen.

Zuletzt war Ende August Exgeneral Mario Montoya, der zwischen 2006 und 2008 Generalstabschef der kolumbianischen Streitkräfte gewesen war, von der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) angeklagt worden. Ihm wird die Verantwortung für 130 Fälle von »Falsos Positivos« zwischen 2002 und 2003 vorgeworfen, während er die Vierte Brigade in Medellín befehligte. Mehrere ehemalige Soldaten hatten zuvor ausgesagt, Montoya habe die außergerichtlichen Hinrichtungen angeordnet und angeleitet. Der Exgeneral, der alle Vorwürfe abstreitet, ist bislang der ranghöchste Militärangehörige, gegen den in Kolumbien im Zusammenhang mit den sogenannten Falsos Positivos ermittelt wird. Dabei soll Montoya seinen Untergebenen erklärt haben: »Ich brauche nicht Liter von Blut, ich brauche Tankwagen voller Blut.«

Die Sonderjustiz der JEP ging aus dem Friedensschluss zwischen der damaligen kolumbianischen Regierung und der Guerilla Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee (FARC-EP) von 2016 hervor. Sie soll die während des mehr als 50 Jahre andauernden bewaffneten Konflikts im Land begangenen Kriegsverbrechen untersuchen und Täter bestrafen. Opferangehörige und Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass Montoya vor der JEP im Vergleich zur schwere der ihm vorgeworfenen Verbrechen nur äußerst geringe Strafen drohen. Sie fordern, dass derartige Kriegsverbrechen vor der normalen Justiz verhandelt werden.