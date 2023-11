Die Linke: Fraktion beschließt Auflösung

Berlin. Die Fraktion Die Linke im Bundestag hat nach dem Parteiaustritt von zehn Abgeordneten um Sahra Wagenknecht ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Dies teilten Fraktionsmitglieder am Dienstag in Berlin mit. Die Linksfraktion hatte sich 2005 gegründet. Es wird erwartet, dass nun zwei neue parlamentarische Gruppen entstehen: die verbliebenen 28 Linke-Abgeordneten einerseits und die Gruppe um Wagenknecht andererseits. Man werde darauf hinarbeiten, das so schnell wie möglich umzusetzen, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch vor der Fraktionssitzung. Zur Zulassung einer Gruppe ist ein Bundestagsbeschluss nötig. (dpa/jW)