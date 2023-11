70 Menschen bei Angriff in Burkina Faso getötet

Ouagadougou. In Burkina Faso ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Tötung von mindestens 70 Menschen. Sie sollen in zwischen Armee und Islamisten umkämpftem Gebiet bei einem Angriff am 5. November getötet worden sein, wie dpa am Dienstag mitteilte. Die EU und die USA hatten das Land am Wochenende aufgefordert, die Umstände der Tötungen aufzuklären. Die seit einem Putsch 2022 regierende Führung kontrolliert nur noch etwa die Hälfte des Staatsgebiets. Nach Erhebungen der Konfliktdatenorganisation ACLED wurden allein dieses Jahr mehr als 7.000 Menschen in Burkina Faso getötet. (dpa/jW)