300.000 Afghanen aus Pakistan abgeschoben

Islamabad. Aufgrund von Massenabschiebungen aus Pakistan haben inzwischen mehr als 300.000 Afghanen das Land verlassen. Das berichteten Behörden in den Grenzregionen am Dienstag der dpa. Den wichtigen Grenzübergang Torcham überquerten demnach derzeit täglich etwa 4.000 Menschen in Richtung Afghanistan. Die pakistanische Regierung hatte angekündigt, Geflüchtete ohne Aufenthaltsstatus abzuschieben, und ihnen eine Frist bis zum 1. November zur freiwilligen Ausreise gesetzt. Nach Regierungsangaben leben etwa 4,4 Millionen afghanische Geflüchtete im Land, 1,7 Millionen davon ohne gültige Papiere. (dpa/jW)