Eloisa Lopez/REUTERS »Stoppt die Kriegsmaschinerie«: Demonstration gegen den Nahostkrieg auf den Philippinen (Manila, 14.11.2023)

Die israelische Armee hat die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude in Gaza-Stadt übernommen. Dazu gehörten das Parlament und Gebäude der Polizei, erklärte das israelische Militär laut AFP am Dienstag. Am Montag hatte der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant bereits erklärt, die Hamas habe inzwischen »die Kontrolle in Gaza« verloren. Dennoch wurden auch am Dienstag von dem Küstenstreifen aus Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert.

Der Direktor des Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt hat am Dienstag die Beisetzung von 179 Toten in einem auf dem Klinikgelände ausgehobenen Massengrab vermeldet, wie die Agentur WAFA mitteilte. Eine andere Möglichkeit der Bestattung habe es nicht gegeben, »weil das Hospital von allen Seiten belagert wird«. Die Leichname seien bereits in Verwesung begriffen gewesen. Schon seit Sonnabend verfügt das Krankenhaus über keinen Treibstoff für seinen Stromgenerator mehr.

Vor den Toren des Schifa-Hospitals stehen laut AFP israelische Panzer. Nach Angaben der Besatzungsmacht befindet sich unter dem Hospital ein unterirdischer Kommandopunkt der Hamas. Am Montag hatte das israelische Militär ein Video aus der Rantisi-Kinderklinik in Gaza-Stadt veröffentlicht, von der ebenfalls behauptet worden war, dass sie der Hamas als »Schutzschild« diene. Auf dem Video ist allerdings nichts zu sehen, was die israelischen Behauptungen stützt, wie unter anderem der US-amerikanische Journalist Max Blumenthal auf X kommentierte.

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hatte am Montag abend angekündigt, dass es seine humanitären Einsätze im gesamten Gazastreifen aufgrund der israelischen Blockade von Treibstofflieferungen binnen 48 Stunden einstellen werde. »Wir können nichts tun«, sagte UNRWA-Leiter Thomas White dem Sender Al-Majadin: »Das ist die Realität einer Hilfsaktion, der die Ressourcen entzogen werden.«

Auch am Dienstag hat Israel den im Norden Gazas verbliebenen Zivilisten ein Zeitfenster und Routen für eine Flucht in den Süden genannt. Nach UN-Angaben sind bisher etwa 200.000 Menschen dorthin geflohen. Insgesamt befänden sich 1,6 Millionen der rund 2,2 Millionen Einwohner Gazas in dem Küstenstreifen selbst auf der Flucht. Die Todeszahlen unter den Palästinensern sind am Dienstag nach Angaben aus Gaza auf mehr als 11.450 angestiegen. Israel hat seit dem 7. Oktober nach offiziellen Angaben 1.200 Todesopfer zu beklagen.

Im Westjordanland verschärft sich der Konflikt zwischen der israelischen Besatzungsmacht und den Palästinensern. Bei einem israelischen Angriff auf das Thabet-Thabet-Hospital in der Stadt Tulkarm mit chemischen Kampfmitteln sollen nach Angaben von WAFA am Dienstag Dutzende Zivilisten erstickt worden sein. Am Montag hatte das US-amerikanische Center for Constitutional Rights eine Klage gegen die US-Regierung eingereicht. Ihr wird aufgrund der Unterstützung der israelischen Kriegführung Unterlassung der Verhinderung von Völkermord und Beihilfe zum Völkermord vorgeworfen.