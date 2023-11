GDL kündigt Bahnstreiks an

Berlin. Die Lokführergewerkschaft GDL will im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn streiken. »Der Bundestarifausschuss hat einen Streikbeschluss gefasst«, erklärte ein Gewerkschaftssprecher am Dienstag. Die Bahn kritisierte den Schritt. »Der Streikbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Unding«, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Man habe gerade erst vier weitere Verhandlungstermine mit der GDL vereinbart und in der Auftaktrunde ein Elf-Prozent-Angebot auf den Tisch gelegt. Die GDL verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Zudem soll die Arbeitszeit für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden die Woche gesenkt werden. Außerdem wird einmalig die steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Die Laufzeit soll zwölf Monate nicht übersteigen. Die Deutsche Bahn lehnt die Forderungen als zu hoch ab. (Reuters/jW)