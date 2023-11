Nachschlag: Mit Biss

imago images/UIG Ist das womöglich der Vampir von Brooklyn? Professor van Dusen hat da berechtigte Zweifel

In dieser Folge der legendären Hörspielreihe herrschen Angst und Schrecken im New York des Jahres 1902: Ein angeblicher Vampir geht um. Sieben Menschen hat er bereits in ihren Wohnungen erschlagen, feierlich auf dem Bett aufgebahrt und ihnen einen Zettel mit schlechten Reimen in die kalte Hand gedrückt. Die obligatorischen »Bissspuren« fehlen natürlich auch nicht. Detective Sergeant Caruso ist völlig ratlos. Doch für Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, genannt »Die Denkmaschine«, den genialen Wissenschaftler und größten Detektiv, Verzeihung: Amateurkriminologen der Welt, ist die Sache wie üblich schnell klar. Spoiler: Der »Vampir« entpuppt sich als Streifenpolizist, der sich übergangen fühlt. Dessen größtes Vergehen aus Carusos Sicht sind jedoch nicht etwa die sieben Morde (plus Mordversuch am Professor), sondern die Verwendung des Begriffs »Bulle«: »Wie konnten Sie sich so vergessen! Pfui Teufel, Sie sind eine Schande für den Beruf!« (af)