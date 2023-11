Rundfunkpiraten suchen Nachwuchs

Owe Wallin/TT/imago Im Visier des britischen Geheimdienstes: Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing

Die 300.000 Einwohner von Graz machen Sachen gerne anders. Sie haben vor zwei Jahren eine Kommunistin zur Bürgermeisterin gewählt, was in Alpen- wie Ampelrepubliken ja eher unüblich ist. 1995 setzten sie mit Hilfe der Rundfunkpiraterie das erste Freie Radio Österreichs durch, und eigentümlich ist auch der Name dieses Senders, er wurde – nach demokratischen Abstimmung – Radio Helsinki getauft. Sein Logo, ein großes Ohr mit zwei gekreuzten Wattestäbchen, erinnert an eine Piratenflagge, und unter dieser steuern mehr als 250 Ehrenamtliche ein vielfältiges Programm mit viel Raum für kritische Berichterstattung. Im Januar wird eine neue Jugendredaktion dazukommen, die einmal pro Woche eine eigene Sendung produzieren soll. Die Teilnahme ist kostenlos, eingeladen sind Acht- bis 18jährige, explizit auch solche, die sich für so etwas eigentlich für zu schüchtern halten: »Fehler machen ist erlaubt!« schreiben Gea und Mirza vom Ausbildungsteam auf der Senderhomepage, über die man sich für das Jugendradioprojekt anmelden kann (helsinki.at/allgemein/jugendredaktion).

In dieser Woche wird ein neues Ermittlerteam des ARD-»Radiotatorts« in die Empfangsgeräte eindringen. Sie durchsuchen eine »Geschlossene Gesellschaft«, um einen Anthroposophenknallkopf zu finden, der in Verden an der Aller Großkopferte vergiftet. Erster »Radiotatort« von Simone Buchholz (NDR 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, 21 Uhr, HR 2 Kultur, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, 19.05 Uhr, RBB Kultur, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, So., 18.05 Uhr, Bremen 2, 19.03 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2, 22.04 Uhr, MDR Kultur). Im Feature »Vier alte Freunde und der Krieg« beschreibt Raul Zelik die Verwerfungen innerhalb der kolumbianischen Gesellschaft (DLF 2023, Di., 19.15 Uhr). Im Hörspiel »Nur eine Ohrfeige« bricht ein Spießbürgerkrieg aus, nachdem eine unerzogene Rotznase auf einer Grillparty eine geschallert bekommen hat; erste von vier Doppelfolgen nach dem Roman von Christos Tsiolkas (Mi., 20.04 Uhr, NDR Kultur). Markus Metz und Georg Seeßlen verraten in der Sendung »Im Visier des Geheimdienstes«, warum die britische Autorin Doris Lessing jahrzehntelang bespitzelt wurde und weshalb ihr Werk »möglicherweise wieder hochaktuell« ist (Fr., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Ein anderer, politisch jedoch eher zweifelhafter Literaturnobelpreisträger, Luigi Pirandello, ließ 1922 im Drama »Heinrich IV.« einen Aristokraten vom Pferd und in den Wahn verfallen, er sei der genannte Kaiser mit dem Hang zum Canossa-Gang; Inszenierung von Klaus Gmeiner mit Michael Heltau (ORF 1974, Sa., 14 Uhr, Ö 1). »Wohl selten ist ein dermaßen krudes und wirres Libretto mit einer so ausgezeichneten Musik versehen worden«, schreibt der HR in der Vorankündigung der Oper »Il giuramento« von Saverio Mercadante, die das WDR-Funkhausorchester im Juni aufgenommen hat. Was natürlich nicht weiter stört, wenn man Italienisch nur hören, aber nicht verstehen kann (Sa., 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). In »SWR 2-Wissen« erfährt der Gebührenzahler, »Wie Städte und Dörfer zu ihren Namen kamen« (So., 8.30 Uhr), und im Feature »Die Vertriebenen von Louisiana« von der Umsiedlung indigener Inselbewohner, deren Eiland vom Klimawandel verschluckt wird (WDR/DLF/HR/ORF 2023, So., 18.04 Uhr, HR 2 Kultur). Dann geht es vielleicht noch in die »Arge Disko«; so heißt das neue Programm von Georg Ringsgwandl, der am 15. November vor 75 Jahren das Kunststück fertigbrachte, mit einem tauglichen Künstlernamen für einen kratzbürstigen Kabarettisten zur Welt zu kommen (So., 19.05 Uhr, Ö 1).