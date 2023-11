Umworbener Aggressor Erdogan

REUTERS/Christian Mang Während einer Kundgebung gegen das PKK-Verbot in Berlin (November 2022)

Die Arbeiterwohlfahrt appelliert an Mitglieder des Bundestags, Kinderarmut endlich zu bekämpfen:

Nach langem Ringen um eine Einigung bei der Kindergrundsicherung hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt (…). Gleichzeitig enttäuscht der Entwurf jedoch in wesentlichen Punkten und bleibt weit hinter dem Konzept des Bündnisses »Kindergrundsicherung« zurück. Das betrifft in erster Linie die Höhe der neuen Leistung, weiter bestehende Nachweispflichten und Antragserfordernisse anstelle einer möglichst automatischen Auszahlung sowie gespaltene Zuständigkeiten statt einer einheitlichen Anlaufstelle für alle kindbezogenen Leistungen. Inakzeptabel ist der Ausschluss der Kinder und Jugendlichen im Asylbewerberleistungsgesetz und die im Entwurf enthaltene Leistungskürzung durch den Wegfall des Sofortzuschlags.

Alexander Nöhring vom AWO-Bundesvorstand: »Wir müssen leider feststellen, dass der Bundesregierung im vorliegenden Entwurf der Mut gefehlt hat, einen umfassenden Systemwechsel hin zu einer echten Kindergrundsicherung zu vollziehen, der die monetäre Familienförderung wirklich vom Kopf auf die Füße stellt. (…)«

Das Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« ruft dazu auf, sich an der Demonstration gegen das PKK-Verbot am 18. November in Berlin zu beteiligen:

(…) In dem Maße, wie die EU und besonders Deutschland zur zweiten Heimat vieler Kurd:innen wurde, wurde auch hierzulande die Kriminalisierung der Bewegung forciert und gipfelte 1993 in dem Verbot der Organisation. Seitdem wird das PKK-Verbot dazu benutzt, gegen die gesamte kurdische Bewegung in Deutschland vorzugehen. Kurdische Vereine in Deutschland werden mit Razzien überzogen, Verlage und Medien verboten, Aktivist:innen angeklagt und teilweise zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Deutschland, das sich über alle Regierungswechsel hinweg als Waffenbruder des Erdoğan-Regimes versteht, verliert natürlich kein einziges Wort darüber, wenn die türkische Armee wieder einmal in großem Ausmaß zivile Infrastruktur in Nordostsyrien (Rojava) zerbombt, wie zuletzt geschehen zwischen dem 5. und dem 10. Oktober dieses Jahres. Anstatt sich für einen neuen Friedensprozess in der Region einzusetzen, wird der Agressor Erdoğan umworben und unterstützt. Von der selbsternannten »feministischen« oder auch »wertegeleiteten« Außenpolitik ist in dieser Hinsicht nichts zu erwarten.

(…) Nachdem 2014 u. a. Guerillakämpfer:innen der PKK zusammen mit Einheiten der nordostsyrischen YPG schätzungsweise 30.000 Jesid:innen vor einem Genozid des »Islamischen Staats« im Sengalgebirge gerettet hatten, kam das Verbot sogar dem damaligen CDU-Fraktionschef Volker Kauder »schizophren« vor. Aber selbst angesichts der Rettung von 30.000 Jesid:innen vor dem Genozid wurde letztendlich nichts an dem absurden PKK-Terrorlisting geändert. Vielmehr müssen wir uns innenpolitisch auch auf eine Verschärfung der Repression gegen Kurdinnen und Kurden einstellen. Sie reiht sich ein in eine gesellschaftliche Tendenz, in der die AfD massiv an Stimmen gewinnt, die SPD im großen Maße abschieben will, Demonstrationsverbote für palästinensische Gruppen umgesetzt werden und Deutschland wieder »kriegstauglich« gemacht wird. (…) Das Bündnis »Rheinmetall entwaffnen!« stellt sich gegen die Repression, gegen Krieg, Aufrüstung und Abschottung. Wir unterstützen die Forderung der PKK nach einem neuen Friedensprozess.