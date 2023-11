Mick Tsikasvia/AAP Image/via REUTERS Pazifikinseln in Gefahr: Teile Tuvalus werden schon jetzt regelmäßig überschwemmt (Funafuti, 13.8.2019)

Es mutet wie ein großer Akt der Solidarität an – und diese Wirkung ist sehr wohl beabsichtigt. Australien, das wichtigste Industrieland der südlichen Hemisphäre, will Menschen aus dem von der Erderwärmung ganz besonders bedrohten Tuvalu eine Zuflucht bieten, sollten diese in absehbarer Zeit ihre Heimat durch den bedrohlich steigenden Meeresspiegel verlieren. Ein entsprechendes Abkommen haben die Regierungschefs beider Länder am Freitag am Rande des Pacific Island Forums auf den Cook-Inseln unterzeichnet. Es ist in dieser Art bislang einmalig: Sollte der winzige Inselstaat tatsächlich in 50 bis 100 Jahren weitgehend von der Landkarte verschwinden, könnte die gesamte Bevölkerung in Down Under ein Unterkommen finden. Für Australien ist das eine imposant erscheinende Geste. Aber keineswegs eine große Sache. Freie Flächen gibt es reichlich in den Weiten der riesigen Landmasse. Und angesichts der eigenen Einwohnerzahl von 20 Millionen nehmen sich die etwa 11.000 Insulaner aus Tuvalu bescheiden aus. Das ist nicht mehr als die Bevölkerung einer mittelgroßen Provinzstadt. Aber nur 280 Menschen aus dem Inselstaat dürfen pro Jahr um Niederlassung und Staatsbürgerschaft Australiens ersuchen.

Für Tuvalu immerhin hat das Abkommen sozusagen existentielle Bedeutung. Im fernen Europa wissen viele mit dem Landesnamen kaum etwas anzufangen. Am ehestens sorgte das überschaubare Archipel kurzzeitig weltweit für einige Schlagzeilen, als im Jahr 2015 ein verheerender Tropensturm darüber hinwegfegte. Zyklon »Pam« traf seinerzeit zwar mit noch größerer Zerstörungskraft auf das benachbarte Vanuatu. Aber auch Tuvalu wurde von den Naturgewalten verwüstet. Doch während der Sturm alsbald weiterzog und die Schäden zumeist irgendwann beseitigt waren, nagt das Meer ständig stärker spürbar an den Inseln, die am höchsten Punkt lediglich viereinhalb Meter aus der blauen Weite des südlichen Pazifik herausragen. Schon ein Anstieg des Meeresspiegels um einen einzigen Meter würde große Teile des heutigen Staatsgebietes unbewohnbar machen. Nicht ohne Grund hatte Tuvalus Außenminister Simon Kofe zu dem drastischen Mittel gegriffen, 2021 auf der Klimakonferenz COP 26 seine Rede knietief in Salzwasser stehend vorzutragen. Schon heute sind Überflutungen in vielen Gebieten Tuvalus häufig. Nach Ansicht eines Expertenteams der NASA könnten diese bis Ende des Jahrhunderts an 100 Tagen pro Jahr der Normalzustand sein. Schon 2050 wäre ein Großteil der kritischen Infrastruktur betroffen, hieß es warnend.

»Wir glauben, dass die Menschen aus Tuvalu die Chance verdienen, anderswo zu leben, zu studieren und zu arbeiten, in dem Maße, wie der Klimawandel sich verschlimmert«, sagte Australiens Premier Antony Albanese auf einer Pressekonferenz am Rande des Treffens auf den Cook-Inseln. Für die Regierung des Sozialdemokraten ist es das stillschweigende Eingeständnis, dass auch Australien als Emittent eine wesentliche Mitschuld an den Zuständen trägt. Bekanntermaßen gehörten die konservativen Vorgänger über Jahre global zu den stärksten Bremsern, wirksame Schritte vor allem für einen Kohleausstieg zu ergreifen. Dass es Albanese und sein Team da mit einem Umdenken ernst meinen, mag man ihnen abnehmen. Doch Canberra hat die jetzige Offerte nicht ohne eigennützige Hintergedanken gemacht: Australien sichert sich mit dem Abkommen zugleich eine Art Vetorecht bei Tuvalus Sicherheitspolitik. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass ein weiteres Land der Region in den chinesischen Einflussbereich abdriftet, wie dies aus Down Under und den USA bereits mit Blick auf die weitaus größeren Salomonen kritisiert wird. Die Hinwendung der dortigen Regierung zu einer grundlegenden Sicherheitspartnerschaft mit Beijing lag aber nicht zuletzt darin begründet, dass sich Australien unter den Konservativen lange Zeit kaum mehr für seine pazifische Nachbarschaft interessiert hatte. Obwohl sich in den kleinen Inselstaaten, die oft ähnlich geringe Einwohnerzahlen wie Tuvalu haben, soziale, ökonomische und ökologische Probleme stärker als je zuvor häufen.