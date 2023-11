Peter Endig/imago Wurde nur kurzfristig von Amazon gebraucht: Ein eigenes Luftfrachtzentrum am Leipziger Flughafen

Vor ziemlich genau drei Jahren eröffnete Amazon ein neues Frachtzentrum am Flughafen Halle/Leipzig. Lieferungen sollten so schneller, aber auch unabhängiger von Platzhirschen wie DHL erledigt werden können. Die sächsische Regierung frohlockte. »Es spricht eindeutig für den Wirtschaftsstandort Sachsen, dass Amazon weiterhin stark in Leipzig investiert«, erklärte der Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) damals. Mit dem neuen Frachtzentrum würden »modernste Arbeitsplätze für eine Vielzahl von Fachkräften geschaffen«. Ende September 2023 verkündete Amazon die Schließung des Air Hub, die Montag nun im wesentlichen vollzogen wurde. Davon betroffen sind etwa 400 Beschäftigte, zum überwiegenden Teil Leiharbeitskräfte.

Einer davon war Manthos Tavoularis. Er verpackte, entlud, sortierte und scannte Pakete im Amazon Air Hub. Angestellt war er aber bei der Leiharbeitsagentur GI Leipzig, die ihm zufolge an die 250 Beschäftigte, vor allem aus Osteuropa und dem globalen Süden, an das Amazon-Frachtzentrum vermittelt hat. GI habe mit einer Umzugsprämie für die ersten fünf Monate geworben. Nach Abzug der Steuern waren das 300 Euro. Das Zimmer, das GI ihm zur Verfügung gestellt hat, kostete allerdings 650 Euro. Das Gehalt belief sich auf 2.150 Euro (brutto) – inklusive Mietzuschuss. Insgesamt hatte er drei Monate am Flughafen Halle/Leipzig gearbeitet, ehe die Schließung bekanntgegeben wurde. Manche Kollegen hätten bei der Bekanntgabe gerade erst ihren ersten Arbeitstag gehabt, sagte Tavoularis im Gespräch mit jW.

Die Arbeitsbedingungen seien zwar in Ordnung gewesen, vor allem im Vergleich zu anderen Amazon-Lagern, in denen Tavoularis bereits gearbeitet hatte. Aber der »hohe Anteil an Leiharbeitern im Vergleich zu den Festangestellten machte dieses Frachtzentrum besonders«, so der bereits zuvor gewerkschaftlich Aktive. Aus seiner Sicht war das eine bewusste Entscheidung. »Es war ein Vorteil und ein gemeinsames ›Geheimnis‹ unter den Managern, dass es keine Gewerkschaft zum Schutz der Beschäftigten gab.« So war auch keine Gewerkschaft präsent, die im Zuge der Schließung einen Sozialtarifvertrag hätte aushandeln können. Und kein Betriebsrat, der einen Sozialplan hätte einfordern können. Zwar erhielten die Festangestellten eine kleine Abfindung, wie die Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen gegenüber jW bestätigte. Leiharbeiter aber gingen leer aus. Und auch Verdi hätte sich, trotz Anfragen, in den Abwicklungsprozess nicht involviert, sagte Tavoularis, der selbst Verdi-Mitglied wurde.

Die sächsische Regierung bleibt optimistisch. Die Zahl der Arbeitsplätze habe sich »seit 2010 am Flughafenstandort mehr als verdoppelt«, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag gegenüber jW. Er sei »optimistisch, dass die Beschäftigten eine sehr gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben«. Der Arbeits- und Fachkräftebedarf sei »ungebrochen hoch«.

Die Perspektive, die GI den Angestellten eröffnet hatte, war: entweder ein Wechsel zu DHL, das an dem Flughafen ebenfalls ein Frachtzentrum betreibt, oder der Verlust der Unterkunft. »Die meisten meiner Kollegen seien ›gelockt‹ worden, bei DHL zu arbeiten oder ihren Mietzuschuss zu verlieren«, sagte Tavoularis. »Und das von GI gestellte Zimmer.« Entsprechende Nachfragen von jW ließ GI innerhalb der gesetzten Frist unbeantwortet.

Bei DHL nun erwarten sie hauptsächlich Nachtschichten und ein wesentlich höherer Arbeitsdruck. Anstatt wie am Amazon Air Hub zuletzt 30 Frachtflugzeuge pro Woche, werden bei DHL mehr als 60 Maschinen pro Nacht verladen. Das wesentlich höhere Paketvolumen führt zu wesentlich größerem Arbeitsdruck beim Kommissionieren. »Pro Paket hast du drei Sekunden«, sagte ein ehemaliger DHL-Arbeiter am Montag gegenüber jW.

»Viele der Beschäftigten haben finanziell und emotional viel investiert, um nach Deutschland zu ziehen, hier zu arbeiten und ein besseres Leben zu haben«, sagte Manthos Tavoularis. Zurückgehen sei nur für die wenigsten eine Option gewesen. Einige Kollegen hätten sich auf andere Amazon-Jobs in Deutschland beworben. Er selbst verdingt sich nun als Hafenarbeiter. Er hat damit nicht nur Amazon und GI den Rücken gekehrt, sondern auch der BRD, wo »linke Arbeiterpolitik«, so Tavoularis, »fast völlig fehlt«.