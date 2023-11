IMAGO/Bernd Elmenthaler Annalena Baerbock während der NATO Cyber Defence Conference im Auswärtigen Amt am 9. November

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine eine drastische Aufstockung der deutschen Militärhilfe zugesichert. Bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel sagte Baerbock, die deutsche Unterstützung werde »gerade für das nächste Jahr« erheblich aufgestockt werden. Die Rede ist von bis zu acht Milliarden Euro. Der russische Präsident Wladimir Putin täusche sich, wenn er die Hoffnung hege, die Entschlossenheit der EU zur Unterstützung Kiews werde mit der Zeit nachlassen. Kurzfristig will Brüssel der Ukraine weitere Luftabwehrsysteme sowie Stromgeneratoren zur Verfügung stellen, um Kraftwerke und andere Infrastrukturziele vor russischen Raketenangriffen während des Winters teils zu schützen, teils ihren einkalkulierten Ausfall zu kompensieren.

Baerbocks Aussage verdeckt aber, dass in der EU genau über die weitere Aufrüstung der Ukraine kein Konsens herrscht. Insbesondere das Projekt von EU-Außenpolitikchef Josep Borrell stößt auf Skepsis, der Ukraine über die nächsten vier Jahre insgesamt 20 Milliarden Euro an Militärhilfe zur Verfügung zu stellen. Der Widerstand ist dabei von verschiedenen Motiven geprägt: Ungarn hat sich generell gegen weitere Rüstungslieferungen an Kiew ausgesprochen. Manche Mitgliedstaaten wollen sich nicht auf so hohe Zahlungen über mehrere Jahre festlegen und sind allenfalls zu jährlichen Zusagen bereit. Wieder andere wollen, dass das Geld ihren jeweiligen nationalen Rüstungsindustrien zugutekommt. So erklärte der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, Frankreich sei bereit, zwei Milliarden Euro für Kiew zur Verfügung zu stellen. Aber die Armee seines Landes habe kein Material mehr abzugeben. Wenn die Ukraine weitere Waffen brauche, müsse sie diese direkt bei den Herstellern bestellen – was mit Lieferfristen verbunden ist.

Außerdem soll weitere Militärhilfe aus Paris an die Bedingung geknüpft werden, dass die Aufträge an französische Rüstungsbetriebe vergeben werden. Ähnliche Vorstellungen verfolgt offenbar auch die Bundesregierung mit ihren angekündigten zusätzlichen Mitteln. Vom Rheinmetall-Konzern wurde bekannt, dass er angesichts der hohen ukrainischen Nachfrage den Stückpreis für eine 155-mm-Granate von 2.100 auf 3.600 Euro erhöht habe.