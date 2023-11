Philipp Schulze/dpa Nahrung und Nitratbelastung: Ein Landwirt verteilt Gülle auf einem Feld in Niedersachsen

Davon hat er genug, vom »Volkssport Bauernbashing«. Willi Kremer-Schillings ist promovierter Agrarwissenschaftler, Ökolandwirt im Nebenerwerb – und als »Bauer Willi« mit gleichnamigem Blog vor allem eins: meinungsstark. In seinem Buch »Satt und unzufrieden« erzählt er vom »Dilemma der Essensmacher«, dem »Artensterben bäuerlicher Landwirtschaft«. Der Autor sucht dabei den Dialog, bisweilen die Kontroverse und den Schlagabtausch. Mit wem? Mit Vertretern hiesiger Agrarpolitik, mächtiger Lebensmitteleinzelhändler und zuvorderst mit den 84 Millionen Konsumenten in Deutschland. Was ihn besonders stört: die Doppelmoral. »Lieber billig als gut« sei die Devise an der Scannerkasse im Discounter.

Die Diagnose: »Es klafft eine riesige Lücke zwischen Verbrauchern und mir, dem Bauern.« Denn die Allermeisten wüssten schon lange nicht mehr, wie das Essen entsteht, was täglich auf ihren Tellern landet. Wie es angebaut, gezüchtet, geerntet, geschlachtet, verarbeitet, sprich hergestellt wird: »Wir haben uns auseinandergelebt.« Als Sündenböcke funktionieren Bauern dennoch prima. Der Generalvorwurf: Landwirte würden vergiften: Nahrung, Böden, Wasser. Dagegen schreibt der Autor an, versucht zu überzeugen, zuweilen selbstironisch. »Wir Bauern machen Mist. Und düngen damit organisch.« Stichwort Nitrat, »der Inbegriff alles Bösen«. Oder der natürliche Grundnährstoff aus der Gülle. Die landet auf Äckern, Nitrat gelangt ins Grundwasser und in unser Essen. Der Zielkonflikt ist laut Kremer-Schillings folgender: Jedes Lebewesen braucht Nahrung für das Wachstum, auch die Pflanze. Für den Ertrag vor allem. Weniger Dünger bedeutet weniger Nahrungsmittel, ergo mehr Importe, oft von sehr weit her. Bloß zu welchen Extrakosten? Wasser- und Flächenverbrauch andernorts. Ferner zu welchen Umwelt-, Sozial- und Lohnstandards?

Apropos Verbraucher. Millionen Tonnen Verzehrfähiges landet nicht im Magen, sondern im Müll, vorwiegend in den Tonnen privater Haushalte. Lebensmittelverschwendung, ein Massenphänomen. Und noch ein Punkt, der ans Eingemachte geht: Die Ampelkoalition will die Bestände in der Tierhaltung halbieren. Kremer-Schillings präzisiert: der Nutztierhaltung. »Wegen des Klimas und weil wir weniger Fleisch essen sollten.« Getreide sei zudem nicht für den Futtertrog gedacht. Schön und gut. Nur, rund 27 Millionen vielfräßige heimische Vierbeiner, possierliche Mietzekatzen und Schoßhündchen etwa, bleiben ein Tabuthema. Ihr Nutzen?

In die Bredouille gerät selbst der Ökolandbau. Durch die »Big Four« Rewe, Edeka, Aldi, Lidl. Die fordern von den Erzeugern große Chargen makelloser Waren möglichst mit Ökosiegeln. Übersetzt: einen monokulturellen Anbau inklusive Einsatz von Pflanzenschutz, wenn auch mit natürlichen Giften. Das werden einzig »immer größer werdende Betriebsstrukturen leisten können«, schreibt Kremer-Schillings. Kleinere störten da nur und würden mittels Reklamationen und Preisdruck »zur Aufgabe gezwungen«.

Der engagierte Agrarblogger ist oft hochtourig unterwegs, zwei Infarkte zeugen davon. »Statt Globuli nehme ich morgens und abends eine Handvoll Medikamente fürs Herz.« Er gilt als Initiator der »grünen Kreuze«. Im Herbst 2019 war das. Ein Symbol bäuerlicher Existenznot, zehntausendfach in Böden auf Feldern gerammt. Und es war der Startschuss für Treckerblockaden und ein aktivistisches Netzwerk namens »Land schafft Verbindung«. Nicht von ungefähr rät der Autor seiner Klientel, selbstbewusster aufzutreten: »Wir Bauern können alles.« Naturschutz, Artenschutz, Klimaschutz, Tierwohl. Es seien schließlich »Betriebszweige« landwirtschaftlicher Produktion, für die Agrarwende.

Dafür müsse indes das »Bauernbashing« aufhören, die Debatte beginnen. Wenn nicht? Kremer-Schillings: »Ganz einfach: Die jungen Leute werden sich dem sozialen Druck nicht mehr aussetzen.« Hofnachfolger gebe es dann immer weniger, Betriebe würden stillgelegt, einer nach dem anderen.