Mahnung

Zu jW vom 6.11.: »Mehr rechte Übergriffe auf KZ-Gedenkstätten«

Es ist eine miserable Nachricht, dass in Deutschland die KZ-Gedenkstätten immer häufiger faschistischen Übergriffen ausgesetzt sind. (…)

Mein erster Besuch in der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald im März des Jahres 1960 ist mir noch heute in einigen Phasen gegenwärtig. Die Eisenhaken im Hinrichtungskeller, an ihnen wurden Häftlinge lebendig gehängt und durch SS-Angehörige stundenlang zu Tode gequält, gelegen unter dem Lagerkrematorium, gehören bis heute dazu. Und stets bei den Besuchen seither und über sechs verflossene Jahrzehnte hinweg nähere ich mich mit den Gedanken und der Beklommenheit von damals.

Seither habe ich jede Gedenkstätte für die Opfer und die Geschundenen des Naziterrors 1933 bis 1945, ob im Inland oder im Ausland, mit großer Ehrfurcht betreten. Manchmal, da immer wieder über solche Beschädigungen Nachrichten erfolgen müssen, stelle ich mir die bisher nicht restlos beantwortete Frage: Gibt es eine so hohe Zahl der Angriffe in den Gedenkstätten der Nazikonzentrationslager auch in Tschechien, Polen oder Österreich? (…)

Ein krasses Gegenstück dazu stach mir in diesem Jahr in meinem Heimatdorf in Südthüringen regelrecht in die Augen, als ich eines Morgens eine Tageszeitung las. Die berichtete fast ganzseitig unter einer zeitgeschichtlichen Überschrift über jene Lesung aus einem Manuskript, zu der man wenige Tage zuvor unter dem Titel »Von Diktatur zu Diktatur« eingeladen hatte. Auch Buchenwald wurde an diesem Abend in der Lesung erwähnt. Und Buchenwald kam im umfangreichen Pressebericht vor. Mit einem Satz. Und der Zeitungsleser erfuhr in diesem Satz: »Dass nach Kriegsende das Konzentrationslager Buchenwald durch Russen und Kommunisten weiterbetrieben und politische Missliebige dort inhaftiert wurden, wissen bis heute wenige Menschen.«

Am Tag nach der faschistischen Pogromnacht vor 85 Jahren wurden massenhaft jüdische Männer auch aus Südthüringen, beispielsweise aus Stadtlengsfeld, Geisa und meinem Heimatort, in das KZ Buchenwald deportiert. Bereits im Juli 1937 hatten viele politische Häftlinge, allesamt gestandene Widerstandskämpfer gegen die Nazidiktatur und besonders viele Kommunisten und Sozialdemokraten darunter, wochenlang und Tag wie Nacht unter freiem Himmel und strengster SS-Bewachung, auf dem steinigen Hang des Ettersberges Baumrodungen, manuelle Ausschachtungen, Zimmererarbeiten und Transportarbeiten für die schnellstmögliche Errichtung des KZ Buchenwald in Sklavenarbeit verrichtet. Wenn ich diese Woche wieder zum Gedenken auf dem jüdischen Friedhof in meinem Heimatdorf dabei bin, werden mir auch der Hinrichtungskeller und das Krematorium im ehemaligen KZ Buchenwald vom ersten Besuch dort im Jahre 1960 in Erinnerung sein.

Und vielleicht treffe ich auch wieder den einen oder anderen Klassenkameraden, der im März 1960 auch dabei war. Es war eine Jugendstundenfahrt, drei Wochen vor unserem Fest, und die Jugendstundengruppe war fast die gesamte 8. Klasse unserer Heinrich-Heine-Oberschule Barchfeld. (…)

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra

Hoffnung

Zu jW vom 7.11.: »Goldener Sternenstaub«

Tausend Dank, lieber Gerd, für deinen wunderbaren Geburtstagsgruß. – Dein Artikel über Joni Mitchell hat mich Déjà-vu-artig in die Vergangenheit zurückversetzt. Schon der Titel beschreibt die Musik genau als das, was sie mir immer bedeutet hat: Sternenstaub auf dem oft trostlosen Alltag, der einem den Glauben an die Menschen wieder zurückgibt. Es gibt noch Hoffnung, solange Künstler wie Joni Mitchell uns ihre Musik schenken!

Mario Arcadi, Havanna (Kuba)

Umwege

Zu jW vom 2.11.: »›Wir wollten die Welt verändern‹«

(…) Ich gehöre auch der Generation des Leserbriefschreibers Hans Schoenefeld an und so auch zu den Jugendlichen, die seinerzeit aus der BRD an die »Mauer« gekarrt wurden. Ich kam von noch weiter westlich, nämlich von der holländischen Grenze. Auch mein Traum war danach, nach Westberlin überzusiedeln, um bei der APO mitmischen zu können. Aber ich musste, nicht zuletzt als »Mädchen«, Umwege nehmen, mich verschlug es an andere Orte, und ich litt währenddessen als erschrockene Beobachterin, insbesondere nach der Erschießung von Benno Ohnesorg. Die sich entwickelnde Gewaltspirale in erster Linie, die konsequenterweise in der RAF mündete, kann aus der Analyse nur im nachhinein die für mich grundsätzliche Frage »Wie züchtet man gewaltbereite Menschen?« erklären: Diese Geschehnisse enthalten die Antwort. Sie taugen immer noch als aktuelles historisches Beispiel zur Erklärung des sich nach wie vor wiederholenden Phänomens.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Wunden

Zu jW vom 6.11.: »Ein Rohrkrepierer«

Warum müssen Filmkritiker mit Begriffen wie »Scheiß« arbeiten. Wenn sie den Film nicht verstehen – und das scheint mir so –, dann sollten sie es anders formulieren. Der Film »Mein Sohn, der Soldat« hat in Frankreich hohe Aktualität, weil Frankreich es einfach nicht schafft, seine koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, das hat auch für die EU und Deutschland Konsequenzen: Der Film zeigt das Warum: Seit 100 Jahren schafft es das Land der »Bürger- und Menschenrechte« nicht, die Menschen in Afrika – früher in seinen Kolonien heute im Tschad, Mali oder im Senegal – als gleichberechtigte Menschen und Partner zu sehen. Russland nimmt den Platz von Frankreich ein. Der Senegal kippt gerade, das letzte demokratische Land in Westafrika, Mali ist schon gekippt, Russland ist der neue Partner. Viele junge Männer aus Mali lagen vor Verdun, im Schlamm des Ersten Weltkriegs in Nordostfrankreich. Sowohl die Literatur in Mali als auch die im Senegal thematisiert diese schlimmen Wunden des französischen Kolonialismus. Der Film zeigt einen Teil dieses Riesenkonfliktes. Ein Scheiß (!) ist das nicht. Schade, dass immer mehr Journalisten Artikel schreiben nach der Maxime: »Wissen ist Macht, nix wissen macht nix.«

Peter Stolz, Frankfurt (Oder)