Lentos Kunstmuseum Linz So strahlend stellte man sich Ende der 60er die Süßspeise der Zukunft vor – Plakat »Vanille Zukunft« von Haus-Rucker-Co (Entwurf von Günter Zamp Kelp, 1969)

Die österreichische Gruppe Haus-Rucker-Co teilt das Schicksal vieler Avantgarde-Architekten aus den 60er und 70er Jahren: So zukunftsweisend ihre Konzepte waren, so wenig konnte gebaut und umgesetzt werden. 1967 in Wien von Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp und Klaus Pinter gegründet, expandierte man rasch nach Düsseldorf und New York, Caroll Michels und Manfred Ortner stießen dazu. Auf dem Friedrichsplatz in Kassel erinnert heute noch ein »Rahmenbau« für den Blick zur Karlsaue an die Präsenz der Gruppe im internationalen Kunstbetrieb in den 70er und 80er Jahren. 1992 lösten Haus-Rucker-Co – der Name ist vom oberösterreichischen Hausruck, einer Hügellandschaft im Voralpenland, abgeleitet – sich schließlich auf. Ihr letztes großes Projekt war ein unrealisierter Entwurf für das Zen­trum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe. Und vielleicht ist es ja sogar eine glückliche Fügung, dass die Haus-Rucker nicht als Spezialisten für originelle Museumsbauten endeten wie so manche Kollegen. Ihren Architekturutopien mutet nach wie vor etwas Unabgegoltenes an.

Die Stadt Linz hat bereits 2020 mehr als 500 Werke der Gruppe angekauft – ein Archiv, das nun im Lentos-Kunstmuseum erstmals gezeigt und dadurch lebendig wird, dass Günter Zamp Kelp selbst die Ausstellung inszeniert hat. Er gliedert den riesigen Ausstellungsraum durch große Paravents in sechs Bereiche (darunter »Klimakontrolle«, »Progressives Wohnen«, »Geschichten vom Raum«) und stellt dabei das Element Luft in den Vordergrund. Ballons und aufblasbare Strukturen haben bei den Haus-Rucker-Entwürfen immer eine herausragende Rolle gespielt. Eine aus der Fassade eines Wiener Altbaus wachsende pneumatische Blase (»Ballon 2«) war so etwas wie die Gründungsaktion der Gruppe; kugelförmige Wohneinheiten, die wie Glühbirnen eingeschraubt werden sollten, bildeten die Grundlage einer Stadtvision (»Pneumacosm«), während das »Gelbe Herz«, ebenfalls aufblasbar, die Flucht aus der Alltagsumgebung ermöglichte.

Die Ideen der Haus-Rucker erschöpfen sich aber keineswegs in spielerischen Versuchsanordnungen zur Wahrnehmungserweiterung. Wie politisch eingreifend die Gruppe agieren konnte, zeigt eine Ausstellung, die 1971 im Museum Haus Lange in Krefeld gezeigt wurde: »Cover. Überleben in verschmutzter Umwelt«. Der Museumsbau, eine von Mies van der Rohe erbaute Villa, wurde komplett verhüllt. Unter der luftgetragenen Kunststoffhülle entstand ein klimatisierter Schutzraum. 1973 entstand eine Edition aus 50 Einweckgläsern, die ein »Stück Natur« konservieren. Die New Yorker Abteilung von Haus-Rucker-Co wiederum beschäftigte sich bereits in den frühen 70ern mit der Gestaltung der Dachlandschaften Manhattans. Eine Siebdruckserie zeigt ballonartige Reservate mit frischer Luft, Dachgärten sollten Natur in die Stadt bringen.

In New York entwickelt wurde auch das »Big Piano«: eine vom Turm zu Babel inspirierte Art Himmelstreppe als »Tonleiter« – das Betreten der Stufen sollte Töne erzeugen –, die in eine künstliche Wolke führt. Gebaut wurde das gigantische Musik­instrument weder auf der Documenta in Kassel noch als »Urban Toy« im New Yorker Central Park. Dass Haus-Rucker-Co auch zu mehr als nur unrealisierbaren utopischen Würfen, zu »Experimenten mit Manifestcharakter« (Verena Konrad), fähig waren, ist in der Linzer Ausstellung allerdings auch zu sehen. Immer wieder überzeugte die Gruppe durch intelligente Interventionen im öffentlichen Raum, etwa mit den »Laubentoren« als begehbare Plastiken in einem die Autobahn überbauenden Wohnkomplex in Berlin-Wilmersdorf (1979–81). Grundiert sind diese Arbeiten aber immer von einer Sicht aufs Ganze: »Begonnen vom Mini-Environment, das am Körper zu tragen ist, bis zum alles umfassenden, alles umformenden: der Stadt.« Und vielleicht behält Günter Zamp Kelp ja recht, der davon träumt, dass das »Big Piano« auf der Documenta 45 im Jahr 2172 doch noch realisiert werden könnte.