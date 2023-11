Silke Winkler »O stünden doch auch dir zur Seite Kraft und Recht« – Maximilian Gehrlinger als Orest

Am Hamburger Schauspielhaus, einer der größten deutschsprachigen Bühnen (Bühnentiefe 21 Meter), so berichtet Der Spiegel am 11. November unter der Überschrift »Wie war das noch mal mit Ödipus und seiner Bagage?«, sei am Freitag der fünfte und letzte Abend des Antikevorhabens »Anthropolis« vom Publikum bejubelt worden. Schön. Auch wenn das ranzige Vokabular des Spiegel-Theaterkritikers Wolfgang Höbel skeptisch stimmt: »griechische Klassiker als umwerfend toll gespielter Unterhaltungsstoff«, »manchmal spritzt das eimerweise auf einen Helden gekippte Blut über die Rampe«, »Klassikerkrawall«. Vor sechs Jahren sollen im Hamburger Thalia-Theater die Schauspieler in der »Orestie« des Aischylos Rattenmasken getragen haben. Niemand wusste, warum. Eventuell weiß hierzulande kaum einer, warum er Antikes aufführt, außer als Untergangszirkus auf der Titanic.

Am Staatstheater in Schwerin hat allerdings Hausregisseur Martin Nimz die »Orestie« des Aischylos inszeniert, ohne Mätzchen, deswegen packend. Premiere war am 29. September, in der Vorstellung am 5. November verfolgte das Publikum gebannt das Geschehen: Nimz und das Ensemble machen eine Aussage zur Lage der Welt, die auf deutschsprachigen Bühnen ihresgleichen suchen dürfte. Die Theaterleute konnten nicht ahnen, was am und nach dem 7. Oktober in Nahost geschehen ist. Der mehr als vierstündige Abend handelt aber dennoch davon. Die Trilogie des Aischylos, entstanden aus Tyrannis- und Perserkriegerfahrung, 458 vor unserer Zeitrechnung aufgeführt, wird zur Grundlage eines Plädoyers für das Ende von Mord als angeblich zwangsläufiger Antwort auf Mord, von Leichenberg als Antwort auf Leichenberg. Aischylos schildert den Übergang zu Recht anstelle von Hass und Blutrache. Wenn Hegel meint, Recht sei die erste Voraussetzung für Freiheit, weil ohne Recht Willkür herrscht, lässt sich mit diesem Schweriner Aischylos hinzufügen: Recht ist erste Voraussetzung für Frieden.

Das steht so nicht im antiken Text, obwohl dort auf härteste Weise mit der mythischen, von Generation zu Generation weitergegebenen Verpflichtung zum Abschlachten im Haus der Atriden durch die Einrichtung eines demokratisch bestimmten Richtergremiums Schluss gemacht wird – nach dem von Aischylos als barbarisch benannten, in zehn Jahren erkämpften Sieg über Troja. Recht als Voraussetzung für Frieden steht aber in der »freien Übertragung« von Walter Jens aus dem Jahr 1954. Auf ihr fußt die Inszenierung. Im Original erklärt zum Beispiel Athene den Athenern, die Einrichtung des höchsten Gerichts, des Areopags, sei »eine Mahnung, die ich den meinigen (Bürgern) für alle Zukunft gebe«. Jens übersetzt: »Die Satzung soll für alle Zeiten gelten.« Wo Athene am Schluss dem Chor der gerade von ihr aus Rachegöttinnen in »Wohlgesinnte« umgewandelten Uraltgöttinnen verkündet: »Wie auch immer, achte auf einen nicht schlechten Sieg«, heißt es bei Jens: »Den Sieg des Friedens segne.« Wo dieser Chor der Eumeniden bei Jens verlangt, nicht mehr weiterzumachen, »bis eines Tags die ganze Stadt ein Totenhaus ist«, fordert er bei Aischylos, nicht den Boden der Stadt mit dem Blut der Bürger zu tränken. In Schwerin hörte es sich an, als ob davor gewarnt wurde, dass nicht »die Welt ein Totenhaus« werde. Hörfehler oder nicht: Im Schlussbild wird die Erdkugel zunächst groß auf einen durchsichtigen Sternenvorhang projiziert, in dem sie schließlich als kleiner Stern verschwindet.

Pathos? Nur folgerichtige Konsequenz einer Inszenierung, die Kampf um Vernunft vernünftig darstellen will. Das Ensemble engagierte sich vorzüglich, die schmucklose Bühne (Emilia Schmucker), geprägt durch einen Steg bis in den Zuschauerraum, unterstrich die Konzentration auf den Inhalt.

Vor 40 Jahren, im Jahr der Raketenstationierung Richtung Moskau in der Bundesrepublik, zog die »Antike-­Entdeckung« in Schwerin Zuschauer aus der ganzen DDR an. Ähnliche Pilgerfahrten sind erneut zu empfehlen.