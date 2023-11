-/Danish Defence Command/dpa Gasaustritt nach dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines nahe Bornholm (27.9.2022)

Die Seifenoper mit dem Titel »Wer sprengte die Nord-Stream-Pipelines?« hatte am 7. Februar 2022 in Washington Premiere. Mit den Aufgeregtheiten, die Spiegel und Washington Post am Sonnabend über einen ukrainischen Geheimdienstoberst verbreiteten, könnte eine neue Serienstaffel beginnen. Der Mann, wurde am Sonntag weltweit abgeschrieben, habe die Explosionen vom September 2022 in der Ostsee koordiniert. Ansonsten wisse leider niemand nichts Genaues – für investigative Qualitätsmedien in Geheimdienstangelegenheiten offenbar eine Sensation.

Da hatte der Start der Politmüllblähung vergleichsweise harte Fakten zu bieten: Der frischgebackene Bundeskanzler Olaf Scholz war an jenem 7. Februar 2022 zum Antrittsbesuch ins Weiße Haus vorgeladen, und US-Präsident Joseph Biden nutzte die gemeinsame Pressekonferenz, um nicht »sleepy«, sondern als deutsch-amerikanischer Oberbefehlshaber mit Schmackes vor die Kameras zu treten. Völlig unvermittelt, also vor allem gerontologisch erklärbar, kündigte er eine Ereigniskette an, die das Pressevölkchen nicht auf dem Zettel hatte: Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, bedeute dies »das Ende« der Nord-Stream-Gaspipelines eins und zwei in der Ostsee. Pokerface Scholz zuckte nicht beim Befehlsempfang, antwortete pflichtgemäß, bei Sanktionen gegen Russland würden USA und BRD »komplett einvernehmlich agieren«, und Biden konnte zum Finale der ersten Serienstaffel überleiten: Sie beide seien Verteidiger der »regelbasierten Weltordnung«.

Russland marschierte am 22. Februar mit 190.000 Soldaten in die Ukraine ein, die über 400.000 verfügte, und wollte laut NATO und Kiew das Nachbarland vernichten. Die zweite Opernstaffel enthielt an Höhepunkten: Britenpremier Boris Johnson zerrte im April 2022 eigenhändig einen unterschriftsreifen Waffenstillstand vom Tisch, Scholz und seine Leute schossen diensteifrig im Interesse von US-Energiekonzernen die BRD-Wirtschaft in die Rezession, kappten möglichst alle Beziehungen zu Russland bis hin zur Polarforschung und warfen u. a. russische Künstler aus dem Land.

Die Explosion an den Gasleitungen fand wie angeordnet statt, das Datum 26. September 2022 scheint zufällig. Die dritte Staffel der Kostümscharade enthielt danach vor allem die Simulation von Ermittlungsaction in NATO-Medien und beim weisungsgebundenen deutschen Generalbundesanwalt. Bisheriger Köder für Freunde US-amerikanischer Herz- und Schmerzspiele: Ein Trupp ukrainischer Segler, irgendwie war auch eine Russin dabei, durchquerte damals die Ostsee kreuz und quer und hatte Sprengstoff an Bord einer Mietschaluppe – tonnenweise. Pünktlich zum Karnevalsstart folgt nun Staffel vier: Ein Schurke ist da, und er wird nach den Gesetzen der Reality Soap nicht der einzige bleiben. Familie Biden und nun auch Olaf Scholz haben in der Ukraine zuviel zu verlieren. Bis zum letzten Ukrainer.