Hintergrund: Schwergewicht in Asien

Indonesien, das Reich der 17.000 Inseln und dereinst niederländische Kolonie, ist mit großem Abstand das bevölkerungsreichste Land und die größte Volkswirtschaft Südostasiens. So nimmt es auch im regionalen Staatenbund ASEAN mit seinen insgesamt zehn Mitgliedern eine führende Rolle ein. Nicht zuletzt beim 43. ASEAN-Gipfel Anfang September in Jakarta, als der Inselstaat turnusgemäß seine einjährige Präsidentschaft des Blocks an Laos weiterreichte, hatte der Gastgeber dies unterstrichen und noch mal deutlich sein internationales Profil zu schärfen versucht. »Um Frieden zu erreichen, müssen wir die Kapitäne auf unserem eigenen Schiff werden«, hatte Widodo da in seiner Auftaktrede betont – nicht zuletzt mit dem Hintergrund, dass sich auch in Südostasien das Ringen zwischen den beiden führenden Weltmächten USA und China in manchmal bedrohlicher Weise intensiviert hat. Indonesien war bisher, anders als beispielsweise die zuletzt wieder deutlich an ihre frühere Kolonialmacht USA angedockten Philippinen, immer um eine eher neutrale Stellung bemüht.

Derzeit zählt das Land knapp 280 Millionen Einwohner, das ist der vierte Platz weltweit. 59 Prozent davon leben im Ballungsraum Jakarta und anderen urbanen Zentren. Viele der ländlichen Gebiete und entfernteren kleinen Inseln fühlen sich traditionell aber von der Zentralmacht vernachlässigt. Zudem gibt es nicht nur in Papua, dem zu Indonesien gehörenden Westteil von Irian Jaya, seit Jahrzehnten andauernde separatistische Konflikte, die immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen und Gewalteskalationen führen.

Der im Landesschnitt und Alltag eher als liberal einzustufende Islam nimmt vor allem im mittlerweile autonom regierten Aceh an der Nordwestspitze Sumatras eine besonders orthodoxe Form an. Aber auch landesweit gibt es viele erzkonservative religiöse Gruppen, Übergriffe auf Minderheiten und ein fortbestehendes Problem mit islamistischem Terrorismus. In die Fänge solcher Netzwerke, die unter anderem für die Bombenanschläge auf Bali 2002 mit gut 200 Toten und weitere Vorfälle verantwortlich zeichnen, geraten auch viele junge Leute. Der Altersdurchschnitt im Land liegt bei 29,9 Jahren – zahlreiche Wahlberechtigte machen damit im Februar erstmals von ihrem Grundrecht Gebrauch.

Der seit 2014 regierende Joko Widodo ist das siebte Staatsoberhaupt der präsidialen Republik. Zu seinen Amtsvorgängern gehörten der linksnationalistische »Vater der Unabhängigkeit«, Achmed Sukarno (1945–1967), der Diktator Mohammed Suharto (1967–1998) sowie nach dessen Sturz unter anderem Sukarnos Tochter Megawati Sukarnoputri als erste Frau in diesem Amt (2001– 2004). (tb)