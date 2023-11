Joshua Regitz/jW

Am Sonnabend hatte die Jury des jW-Fotowettbewerbs 2023 die Qual der Wahl: Aus insgesamt 213 Einsendungen – verteilt auf drei Themen sowie das Jugendthema – galt es, jeweils acht bzw. drei preiswürdige auszuwählen. Teilgenommen haben Menschen aller Altersstufen: Unsere jüngsten Fotoenthusiasten sind 15, der älteste 76 Jahre alt. Angesichts der Qualität der Fotos half der Jury aus Redaktion, Verlag und Abovertrieb der jungen Welt in einigen Fällen nur das Mittel der Abstimmung. Wer gewonnen hat, geben wir in einer Sonderbeilage am 23. November bekannt. (mis)