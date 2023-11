Otto Neurath war einer der wichtigsten Vertreter der österreichischen Nationalökonomie. 1919 beteiligte er sich an der Bayerischen Räterepublik, versuchte einen geldlosen Zahlungsverkehr einzuführen und wurde nach ihrer Niederschlagung wegen Hochverrats zu 18 Monaten Haft verurteilt. Zurück in Österreich wurde der Austromarxist in der Sozialdemokratie aktiv und versuchte die Arbeiterbildung im Roten Wien voranzutreiben. Seine 1925 entwickelte Wiener Methode der Bildstatistik erklärt bis heute komplexe ökonomische Daten durch einfache Grafiken.

Neurath hätte sich wohl einen prominenteren Ort verdient als die kleine, unscheinbare Seitengasse des S-Bahnhofs im 22. Wiener Gemeindebezirk. Hier eingezwängt zwischen Autobahn, Baumarkt und der Zugstrecke nach Prag liegt direkt gegenüber dem Bahnhof an Hausnummer 1 das Tageszentrum und Notquartier »Nordlicht« der Volkshilfe Wien. Besonders einladend wirkt die Gegend an diesem Tag nicht, was wohl am regnerischen und wolkig-grauen Wetter liegt. Das Haus ist fast menschenleer, dennoch hat Alena Mach viel zu tun. Es ist Ende Oktober, und in wenigen Tagen werden die 100 Winterschlafplätze geöffnet. »Winterpaket« nennt es der »Fonds Soziales Wien«, der einen Großteil des Sozialbereichs in Österreichs Hauptstadt finanziert.

Immer besetzt

Alena ist die Einrichtungsleiterin und muss das Haus winterfit machen. Ab 1. November bietet es wie jedes Jahr 100 Notschlafstellen für 80 Männer und 20 Frauen. Sie nimmt sich an diesem Nachmittag dennoch Zeit und führt mich durch das Haus »Nordlicht«. Das Tageszentrum ist ganzjährig geöffnet und bietet Platz für 50 Menschen, »aber es kommen über den Tag verteilt 70 bis 80 Menschen zu uns«. Klienten bekommen neben einem Schlafplatz auch Handtücher, dreimal pro Tag Essen, und es gibt Erstgespräche und Arbeitsgruppen für die Jobsuche.

Spanplatten trennen die Liegeplätze im Schlafsaal, um ein wenig Privatsphäre zu ermöglichen. Die Matratzen stehen noch in Plastik eingeschweißt daneben: »Über den Sommer wird das Angebot der Stadt auf 200 Plätze reduziert, ab November sind es 1.000.« Doch das reicht nicht aus, die Schlafplätze seien immer besetzt, erzählt Alena: »Es ist besser, wenn man sich eine Zuweisung holt. Wir haben nur selten freie Plätze und können kaum jemanden einfach von der Straße aufnehmen.« Die zuweisende Stelle ist der »P7 – Wiener Service für Wohnungslose« der Caritas. Seit Corona sind die Notschlafstellen im 24-Stunden-Betrieb: »Das bietet auch Stabilität und Ruhe, dadurch ist die Zahl der Konflikte auf rund ein Zehntel reduziert worden, allein, weil die Menschen nicht rausmüssen.« Männer schlafen im Saal im ersten Stock, im Tiefparterre gibt es, neben dem Tageszentrum und der Küche, abgetrennte Frauenbereiche.

Der Großteil der Wohnungslosen hier sind Männer zwischen 35 und 45 Jahren, der jüngste war in der vergangenen Saison 18 und der älteste 76 Jahre alt. »Bei den Frauen ist es sehr ähnlich«, erklärt Alena, »wir bemerken aber einen ziemlich beunruhigenden Anstieg junger Menschen, die plötzlich sehr sichtbar werden.« Die Plätze reichen immer weniger aus: »Da Wien eine Großstadt nahe an der Grenze zu den Nachbarländern ist, ist die größte Gruppe aus der Slowakei, dann Österreich und Ungarn.« Viele entfliehen Diskriminierung, fehlenden Perspektiven und Armut: »Wir sehen die Entwicklung der Gesetzeslage in Ungarn, die sich gegen Obdachlose wendet», konstatiert Alena.

Krisen verschärfen Lage

Das berichtet auch die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely. In ihrem Büro auf der anderen Seite Wiens nahe dem Viktor-Adler-Markt im zehnten Bezirk erzählt sie: »Es ist ein europaweites Problem der Sozialpolitik.« Wien ziehe nicht nur aus den östlichen Nachbarländern Menschen an, stark sei auch die soziale Binnenmigration. »Wir haben eine Binnenmigration in Österreich in Richtung Kommunen. Das wird in Zukunft nicht mehr nur Wien betreffen, sondern auch Linz und Graz, also alle Orte, an denen man sich der Menschen mehr annehmen will.« Das Augenmerk der Volkshilfe würde auf Wohnungssicherung und Delogierungsprävention liegen, doch die Arbeit wird zunehmend schwieriger. Die Treiber für den potentiellen Wohnungsverlust seien zu hohe Mieten, Arbeit, mit der man nicht auskommen könne, und die hohen Energiekosten. Die nachhaltige Sicherung des Wohnraums sei in der aktuellen Zeit »eigentlich nicht mehr möglich, denn Energie- und Mietkosten sind politisch nicht sinnvoll gedeckelt«, kritisiert Wehsely fehlende Maßnahmen der Regierung. Die Volkshilfe arbeite durch die Teuerungen der vergangenen Jahre am Limit: »Es kommt zu erhöhter Beratungsleistung und Wartelisten, wir müssen priorisieren«, beklagt die Geschäftsführerin.

Dennoch glaubt Elisabeth Hammer, dass das Angebot in Wien »grundsätzlich sehr gut« ist: »Ich bin oft in Berlin, und im Vergleich der beiden Großstädte fällt mir auf, dass besonders der niederschwellige Zugang durchaus an Qualität und Plätzen gewonnen hat«, erzählt sie im jW-Gespräch. Hammer ist Geschäftsführerin bei Neunerhaus, einer weiteren sozialen Einrichtung in Wien. Wie Wehsely sieht auch sie die Politik in der Pflicht: Übergangswohnangebote hätten durchaus »ihre Berechtigung, aber man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass Obdachlosigkeit nur durch eine eigene, leistbare Wohnung, die dauerhaft gesichert ist, beendet wird«. Es sei Aufgabe der Politik, »leistbaren Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen zur Verfügung zu stellen«, so Hammer. Und auch das Neunerhaus bekomme die Auswirkungen der Teuerungen zu spüren: »Zu uns kommen Menschen aus dem kommunalen Wohnbau aus der Umgebung mit Rechnungen der Energieanbieter, die sie einfach nicht mehr zahlen können.«

Doch nicht nur die finanzielle, auch die psychisch-soziale Lage verschärfe sich bei den Klienten: »Das Stresslevel ist extrem: Pandemie, Teuerungen, Mieterhöhungen, gepaart mit einer allgemeinen Unsicherheitslage durch die Kriege in Europa und an den Grenzen«, beschreibt Hammer die Mehrfachkrisen. Aber auch Alltagsfragen machten den Menschen Sorgen: Etwa wie leiste ich mir den nächsten Supermarkteinkauf? »Die finanziellen Probleme erreichen die Mittelschichten, und selbst Mitarbeiter von uns beim Neunerhaus stellen sich dieselben Fragen und haben dieselben Sorgen.« Und Hammer blickt pessimistisch in die Zukunft: »Wenn wir uns die Finanzkrise 2008 ansehen, erkennen wir, dass in den fünf Jahren danach die Zahl der Obdach- und Wohnungslosen um eine Drittel gestiegen ist.«

Ein Weg, um Menschen langfristig aus der Obdachlosigkeit zu führen, ist das Konzept der Peers. Es wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen und dient dazu, ehemals obdach- und wohnungslose Menschen zu Peer-Mitarbeitern der Wohnungslosenhilfe auszubilden: »Darauf bin ich besonders stolz«, so Hammer, denn »mit dem Projekt können wir anhand der Biographien zeigen, dass Wohnungslosigkeit eine Übergangssituation sein kann«. Bei Neunerhaus wolle man die Menschen schulen und auf ihrem Erfahrungswissen aufbauen. Sie arbeiten dann in Angeboten der Wiener Wohnungslosenhilfe, und das Neunerhaus hat die Schirmherrschaft über die Ausbildung. Damit sollen besonders Menschen angesprochen werden, die sonst in Zusammenhang mit Obdachlosigkeit übersehen werden: junge Erwachsene, Menschen nach Fluchterfahrungen, Frauen nach Gewalterfahrungen.

Weg in die Zukunft

Eine Übergangsphase war die Wohnungslosigkeit auch für Zeynep*, wenn auch eine recht lange. Das erste Mal wurde ihre Familie wohnungslos, als sie vier Jahre alt war, erzählt die heute 28jährige beim Peer-Campus von Neunerhaus im fünften Gemeindebezirk: »Damals wusste ich das noch nicht, denn es wurde nicht so benannt.« Psychisch ging es ihr nicht gut: »Es galt irgendwie den Alltag zu überstehen.« Auch in der Schule sei psychische Gesundheit kein Thema gewesen: »Damals wandte man sich nicht an jemanden, denn es bestand ständig die Gefahr: Wenn ich mich an jemanden wende, werde ich dann meinen Eltern weggenommen?« erinnert sie sich. Das lag auch daran, dass ihre Familie von Abschiebung bedroht war, obwohl bereits Zeyneps Großeltern nach Österreich gekommen waren und sie hier geboren wurde. Zusätzlich hatte sie 14 Jahre lang eine nicht diagnostizierte Krankheit: »Die ersten Symptome habe ich mit 13 bemerkt, mit 27 kam die Diagnose: Endometriose.« Aufgrund der permanenten Schmerzen hatte sie viele Fehltage in der Schule. Ohne Abschluss ging sie in die Gastronomie, doch verlor sie wegen der Krankenstände oft die Arbeitsstelle.

Nach der Trennung von ihrem Freund musste sie aus der gemeinsamen Wohnung raus und zog zu einer Freundin außerhalb von Wien: »Dort war ich einen Monat gemeldet und verlor daher den Anspruch auf eine Gemeindewohnung in Wien, obwohl ich 24 Jahre lang in Wien gemeldet war.« Aufgrund erlebter sexualisierter Gewalt musste sie nach Wien zurückkehren und bekam einen Platz in einem Wohnhaus für wohnungslose Erwachsene: »Ich war sehr dankbar, dass ich im Winter ein Dach über dem Kopf hatte. Doch das erste Angebot, das ich in diesem Wohnhaus von anderen Bewohnern bekam, war: ›Hey, du schaust gut aus, bist jung und eine Frau.‹« Sexarbeit: »Ich habe es nicht angenommen, verurteile aber auch niemanden, der es tut«, erklärt sie.

Die Situation im Heim war schwierig: »Ich glaube, ich habe in keiner Zeit meines Lebens so viele harte Drogen konsumiert wie in der Wohnungslosenhilfe. Es ging immer weiter bergab.« Sie traf dort den zukünftigen Vater ihrer Kinder und sagte zu sich: »Entweder bauen wir uns etwas auf, oder ich sterbe hier an einer Überdosis.« Doch sie stieß weiterhin auf Hindernisse: »Ich habe angefangen zu arbeiten. Damals musste man um acht Uhr in der Früh aus dem Notquartier raus, und mein Job begann oft erst am Nachmittag. Es war März und sehr kalt. Ich habe gefragt, ob ich vielleicht länger im Notquartier bleiben kann, aber mir wurde gesagt, das sei die Vorschrift, und ich müsse raus«, erinnert sie sich: »Ich geh’ doch nicht sechs Stunden in die Kälte und warte auf meinen Job. Ich fühlte mich vom System im Stich gelassen.«

Beim Arbeitsmarktservice wurden ihr von der Peer-Ausbildung erzählt: »Mir hat damals als Betroffene nie jemand zugehört, aber als Peer kann ich das ändern und zuhören, da ich selbst Teil des Teams sein kann. Das war für mich eine Wiedergutmachung des Systems.« Sie hat die Peer-Ausbildung abgeschlossen und arbeitet nun bei Neunerhaus, hat eine Wohnung und zwei Kinder. Als Kind wollte man sie abschieben, und sie lernte, sich nicht über das System zu beschweren, doch nun als Peer kann sie sich erstmals in ihrem Leben anders fühlen: »Ich darf nun hierbleiben, ich darf was sagen, denn ich arbeite und darf meinen Mund aufmachen.«

Derzeit läuft der sechste Peer-Lehrgang, rund 20 Personen werden jeweils zur Ausbildung angenommen. Vielleicht sind bald auch welche darunter, die seit dem 1. November in den Notquartieren übernachten. Weitere finden über den Winter vielleicht einen Job und eine eigene Wohnung, die anderen müssen im Frühjahr wieder raus. Ab Mai wird die Zahl der Schlafplätze reduziert. Diesen Sommer gab es drei Überfälle auf Obdachlose, zwei starben: »Mehr Orte, die man zusperren kann«, wünscht sich Zeynep daher. Das sei nicht erst seit den Morden so: »Die Angst für Wohnungslose war schon davor da. Jetzt schaut wenigstens jeder darauf, aber leider muss immer etwas passieren, bevor etwas gemacht wird.« Da ging es dann plötzlich, dass die Notquartiere über den Sommer geöffnet wurden. »Wir dachten zuvor: Ist es im Sommer weniger regnerisch oder kalt? Ist es weniger gefährlich?« Ob die Notquartiere im kommenden Mai geöffnet bleiben, hängt von der Entscheidung der Stadt Wien ab. Bis dahin haben einige Obdachlose zumindest in der kalten Jahreszeit eine Tür zum Schließen.