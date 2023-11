Nachschlag: Remote Control

ORF/Sony Pictures/Reiner Bajo Kaum hat sich John Cale als Bodyguard des Präsidenten (Jamie Foxx als James W. Sawyer) beworben, herrscht Ausnahmezustand im Weißen Haus

Im Weißen Haus wohnt der große Präsidentenmann, Nachfolger all jener großen weißen Männer, deren Konterfeis auf gültigen grünen Geldscheinen abgedruckt sind, und ist diesmal nicht weiß. Es ist Jamie Foxx in Basketballschuhen und mit brillantem Weltfriedensplan: Truppen aus dem Mittleren Osten abziehen und sich mit dem Iran verbrüdern. Finstere Kräfte sind dagegen. Doch die Schurken, Verschwörer und Kulturbanausen werden anständig aufgemischt. Weltfrieden gerettet. Wie sagt Jamie Foxx? »Die Feder ist mächtiger als das Schwert.« Vorher setzt es noch eine Verfolgungsjagd im Vorgarten des Weißen Hauses rund um diesen Springbrunnen, den man immer in den Nachrichten sieht, sobald Wichtiges aus Amerika zu verkünden ist. In einer benachbarten militärischen Schaltzentrale hat eine Mitarbeiterin eine Fernbedienung in der Hand und schaltet das TV an. Es läuft eine Liveübertragung der Verfolgungsjagd. »Das müsst ihr gesehen haben«, sagt sie. In der Tat. Die Fernbedienung ist mächtiger als das Schwert. (aha)