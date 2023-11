ZUMA Press/imago/Montage jW

Antiimperialismus sieht anders aus

Zu jW vom 6.11.: »Antiimperialismus geopfert«

(…) Unterstützung für das palästinensische Volk, keinesfalls jedoch für die Hamas, so verstehe ich die Haltung der KPÖ. Warum? Ich erinnere mich noch oft und gerne an die iranischen Genossinnen und Genossen der Tudeh-Partei, die in Graz studierten. Beim Sturz des Schahs hatten viele die Hoffnung auf eine bessere Zeit, und sie unterstützten 1979 die Mullahs um Khomeini, um einen besseren Iran zu schaffen. Dieser Traum aber war kurz. Die ersten, die dem Terror des neuen Regimes zum Opfer fielen, waren die Linken. So auch ein beeindruckender Genosse, welcher eine führende Funktion im Jugendverband und in der Tudeh-Partei ausübte und damals sofort von Graz in den Iran ging. Er wurde sehr bald im Gefängnis gefoltert und dann ermordet. Ich glaube nicht, dass es Linken im Gaza unter der Hamas anders ergehen würde. Eine antiimperialistische Bewegung sieht anders aus. (…)

Ernest Kaltenegger, Graz (Österreich)

Beitrag zur Neutralität

Zu jW vom 6.11.: »Antiimperialismus geopfert«

(…) Die KPÖ hat eine empathische, humanistische Position für den Frieden bezogen – gegen Krieg, Gewalt und Tod. Die Partei fordert einen relevanten Beitrag Österreichs zu aktiver Neutralitätspolitik, als Teil einer zukünftig hoffentlich möglichen Konfliktlösung. Der geäußerte Vorwurf mangelnder Solidarität mit den Unterdrückten, Opfern und Ausgebeuteten zielt – ausgehend davon – völlig ins Leere.

Die Teilnahmequote von Parteimitgliedern an Demonstrationen kann nicht der einzige Gradmesser für eine Beurteilung sein. Wäre Wahltaktik das wirklich bestimmende Thema, hätte die KPÖ im Grazer Gemeinderat für die Beflaggung mit Israels Fahne gestimmt – was sie nachweislich auf Basis inhaltlicher Überlegungen nicht getan hatte –, obwohl der mediale und koalitionäre Druck dafür auch von außen wahrnehmbar war.

Ewald Magnes, Wien (Österreich)

Nützliche Kräfte

Zu jW vom 6.11.: »Antiimperialismus geopfert«

Die KPÖ wird seit einiger Zeit von den bürgerlich-reaktionären Kräften als für sie nützlich neu erfunden. In Graz hat’s sich gezeigt, dass die der KPÖ zugedachte Funktion nützlich sein kann. Die Kronenzeitung applaudiert als »Volksstimme« angemessen.

Gerhard Oberkofler, Wien (Österreich)

Unangenehme Fragen

Zu jW vom 6.11.: »Antiimperialismus geopfert«

Der Artikel Reinischs beschreibt prägnant die Annäherung der KPÖ Steiermark an die Bundes-KPÖ. Statt Internationalismus nun Opportunismus. Der Skandal der Dauerbeflaggung des Bundeskanzleramts und des Außenministeriums mit der israelischen Fahne in Wien hat sich in Graz mit der Anbringung der Fahne des Apartheidsstaates am Balkon des Grazer Rathauses fortgesetzt. Die Flagge Palästinas sucht man am Amtssitz der KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr vergeblich.

Symbolpolitik? Nein, Opportunismus, um bei den anstehenden Wahlen Erfolge zu feiern. Wir nennen uns zwar weiter KPÖ, aber zu dem fortgesetzten Krieg des Staates Israel gegen die Palästinenser schweigen wir lieber, sonst stellt die bürgerliche Presse bei Interviews wieder unangenehme Fragen. Erfreulich ist, dass die KJÖ dieses Spiel nicht mitspielen will, ob sie ihre Position aufrechterhalten kann, wird man sehen. Jedenfalls erfreut mich die Berichterstattung der jW über Österreich! Weiter so!

Gerhard Bruny, Wien (Österreich)

Kein Opportunismus

Zu jW vom 6.11.: »Antiimperialismus geopfert«

Sehr geehrter Herr Bruny (siehe vorherigen Leserbrief, jW), wenn Sie ein wenig recherchiert hätten, dann würden Sie erkennen, dass die KPÖ Graz im Gemeinderat als einzige Partei gegen (!) die Beflaggung des Rathauses mit der israelischen Nationalfahne gestimmt hat. Ich erkenne da ehrlich gesagt nirgends einen vermeintlichen Opportunismus, wenn man so abstimmt, wie man sich auch als Partei positioniert. Von einer Beflaggung mit der Palästina-Fahne wollten die anderen Parteien im übrigen nichts wissen.

Die KPÖ verfügt eben nicht über die absolute Mehrheit im Gemeinderat, weshalb man sich als Stadt dem Beschluss fügen musste. Das schließt aber nicht aus, dass die KPÖ eine klare Position zum friedlichen Engagement Österreichs in der Weltpolitik pflegt, inklusive des bedingungslosen Erhaltes der Neutralität.

Dario Tabatabai, Graz (Österreich)

Beliebigkeit als Programm

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins System«

Der Leserbrief von Hans-Jürgen Bunk hat mich sehr gefreut. Er hat die Misere der Partei Die Linke mit all ihren Höhen und Tiefen treffend charakterisiert. In seiner geäußerten Enttäuschung, dass die beiden genannten führenden Leitungsmitglieder der Partei doch wissen müssten, dass der Opportunismus in ihren Reihen »die Seele der Partei zerfressen kann«, liegt meines Erachtens der Kern des ganzen Dilemmas der Partei, das nachdrücklich ausgemerzt werden sollte.

(…) Eine Partei wie Die Linke, die schon seit Jahrzehnten in ihren Reihen die »Vielmeinung« zu gesellschaftlichen Grundfragen und Geschehnissen nicht nur zulässt, sondern ausdrücklich predigt, macht sie selbst zu ihrem »Parteiprogramm« und sich zu einem Klub »diskussionsfreudiger« Teilnehmer. Die logische Folge ist, dass eine solche Partei sehr bald den Blick für die vorrangige Beurteilung der brennenden Probleme unserer Zeit verliert. Damit setzt sie sich dem Verdacht aus, primär bemüht zu sein, als möglicher Koalitionspartner anderer Parteien anerkannt zu werden. Eine solche Partei wird sehr bald von den Wählern nicht mehr als ein verlässlicher und glaubwürdiger gesellschaftlicher Interessenvertreter wahrgenommen.

Daher sollte man sich nicht wundern, dass große Teile der Wähler in der von Sahra Wagenknecht verkündeten gesellschaftspolitischen Grundorientierung ihres Bundes eine in dieser Zeit dringend notwendige und hoffnungsvolle Ausrichtung sehen. Diese Vereinigung könnte insofern den Kern einer neuen linksorientierten Partei darstellen.

Heinz Günther, Berlin