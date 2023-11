Berliner Großdemonstration am 25. November soll Signal für Frieden weltweit sein

IMAGO/Stefan Trappe Ruf nach Waffenstillstand in Nahost (Berlin, 4.11.2023)

Die Initiatoren des von 130 Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben erstunterzeichneten Aufrufs für eine am 25. November ab 13 Uhr vor dem Brandenburger Tor in Berlin geplante Großdemonstration »Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten« verschickten am Donnerstag eine ergänzende Stellungnahme zum Krieg in Nahost:

Die jüngste Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern hat uns entsetzt. Menschen wurden ermordet, verschleppt oder werden durch Bomben getötet. Wir trauern um alle Opfer der Gewalt, unser Mitgefühl gehört ihren Angehörigen.

Unser Aufruf zur Friedensdemonstration in Berlin am 25. November wurde vor dem grauenhaften Angriff auf Israel am 7. Oktober und der Reaktion mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen die Palästinenser veröffentlicht. Der Teufelskreis aus gegenseitigem Hass, aus Rache und Zerstörung im Nahen Osten bestätigt aber auf tragische Weise die Feststellung in unserem Aufruf: »Wir brauchen eine Kultur des Friedens und eine gemeinsame Sicherheit.« Krieg und Militär werden die Probleme nicht lösen.

Nicht im Nahen Osten, nicht in der Ukraine, nicht an anderen Kriegsschauplätzen. Wir lehnen Gewalt als Mittel der Politik ab. Wir sind überzeugt, dass sich Terror gegen Zivilisten nicht mit Kriegsverbrechen gegen Zivilisten aus der Welt schaffen lässt. (…) Wir fordern Deeskalation, eine sofortige Waffenruhe und Zugang für ausreichend humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen (…).

Der seit fast 80 Jahren andauernde Nahostkonflikt mit mehreren Kriegen kann nur durch eine politische Regelung gelöst werden, in deren Zentrum die Zweistaatenlösung in den Grenzen von 1967 steht (…). Unsere Demonstration und Kundgebung am 25. November in Berlin soll ein Signal für Frieden weltweit sein. Damit ist sie auch eine Demonstration und Kundgebung für Frieden im Nahen Osten.

Nach Umbenennung des Hindenburgplatzes und der Hindenburgallee hat der »Arbeitskreis Krieg und Frieden« den Bonner Stadtrat in einem weiteren am Donnerstag veröffentlichten Bürgerantrag aufgefordert, dem früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg die seit 31. März 1933 bestehende Ehrenbürgerwürde zu entziehen:

(…) Hindenburg war an Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg maßgeblich beteiligt, er hat einen früheren Waffenstillstand bzw. Friedensschluss systematisch verhindert und damit weitere Kriegsopfer billigend in Kauf genommen. Hindenburg war Urheber der sogenannten Dolchstoßlüge: Das angeblich »im Felde unbesiegte Heer« sei »von hinten« (von der nach Frieden und Demokratie strebenden Zivilbevölkerung) »erdolcht« worden, was zur militärischen Niederlage geführt habe.

Hindenburg hat Hitler zum Reichskanzler ernannt; er war daher Totengräber der Weimarer Republik, Steigbügelhalter Hitlers und Wegbereiter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Hindenburg ebnete mit Notverordnungen, die u. a. die Grundrechte auf Dauer außer Kraft setzten, den Weg zur faschistischen Diktatur. Bonn als eine weltoffene Stadt, ein wichtiger Standort der Vereinten Nationen und Sitz zahlreicher (inter-)nationaler Organisationen, steht für Menschen- und Bürgerrechte, Demokratie, Sozial- und Rechtsstaatlichkeit, nicht für Militarismus, Monarchismus, Unfreiheit und Unterdrückung.