Warum es weitergeht

REUTERS/Gleb Garanich Ukrainische Minensucher üben den Einsatz, der sich mit jedem Kriegstag unsäglich erweitert (2.11.2023)

Krieg, hat Carl von Clausewitz gesagt, sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und er habe die Aufgabe, den Gegner zur Erfüllung »unseres« Willens zu zwingen – wenn das »im Guten« nicht geklappt hat. Die zwei Zitate aus dem vor 200 Jahren erschienenen Standardwerk »Vom Kriege« erklären, warum trotz des »Patts«, das anonyme US-Diplomaten wie auch der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnij beschwören, niemand die Absicht hat, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden.

Wladimir Putin erklärt, er habe nichts gegen Friedensverhandlungen mit der Ukraine, aber diese müssten von den »Realitäten am Boden« ausgehen, also die russischen Eroberungen seit 2022 und die Übernahme der Krim 2014 anerkennen. Wolodimir Selenskij hingegen sagt, Frieden könne es nur geben, wenn die Ukraine alle verlorenen Territorien zurückgewonnen habe.

Ukrainer aus der zweiten Reihe wie der ehemalige Präsidentenberater Olexij Arestowitsch skizzieren zwar flexiblere Kriegsziele, etwa den Verzicht der Ukraine auf das wirtschaftlich sowieso ruinierte und politisch kaum zu integrierende Donbass, aber immer unter der Voraussetzung, dass die Ukraine an der Rückgewinnung der Krim festhält. Der Hintergedanke bei dieser Kalkulation ist, dass Russland mit dem Verlust der Krim eine tatsächliche geostrategische Niederlage erleiden würde, so dass Arestowitsch hofft, für eine auf die Krim konzentrierte Fortsetzung des Krieges eher weitere westliche Unterstützung mobilisieren zu können als für den absehbar erfolglosen Versuch, die ganze Ostukraine zurückzuerobern.

Umgekehrt wäre ein Waffenstillstand entlang der jetzigen Frontlinie ohne Regimewechsel in Kiew für Russland nicht erstrebenswert, weil er der Ukraine die Möglichkeit beließe, Ziele auf der Krim zu beschießen, und weil für die Ukraine genau dasselbe gilt, was westliche Gegner eines schnellen Waffenstillstands für Russland voraussagen: dass es eine Feuerpause nur nutzen werde, um seine Truppen aufzufüllen und die Bewaffnung zu ergänzen.

Es führt also nichts an der Einsicht vorbei, dass es die Existenz zweier gegensätzlicher politischer Zwecke ist, die diesen Krieg verlängert. Selbst wenn der Ukraine aktuell die Mittel ausgingen, den Krieg zu führen, würde ihr Wille dazu, eine bessere Gelegenheit zu seiner Fortsetzung vorzubereiten, nicht schwinden. Und vor allem bleibt der Wille ihrer westlichen Sponsoren bestehen, sie für eine solche Fortsetzung auszurüsten. Zu sehen an dem Scholz-Statement vom Mittwoch, der Ukraine-Krieg werde »sehr lange« dauern und verlange von der BRD, sich selbst kriegsfähig zu machen und ihre Infrastruktur zu »härten«. Im Klartext heißt das: Nicht einmal eine ukrainische Niederlage hinderte die westliche Politik daran, den in der Ukraine verlorengehenden Konflikt mit Russland anderswo weiterzuführen. Sie will diesen Krieg.