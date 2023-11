Alp Eren Kaya/Republican People's Party/Handout via REUTERS Özgür Özel (2. v. l.) und Kemal Kılıçdaroğlu auf dem Parteikongress (Ankara, 4.11.2023)

Mehr Demokratie, keine Korruption, ein besseres Leben – die Liste ließe sich fortsetzen. Phrasen wie diese gehören zum Standardrepertoire der bürgerlichen Politkampagne und können offensichtlich im Wahlkampf alle paar Jahre wiederholt werden, ohne dass sie ihren »Zauber« verlieren. Denn wie sollte man beispielsweise gegen »mehr Demokratie« sein? Was das im Konkreten heißt, wird nicht erklärt. Auch Özgür Özel, seit Mittwoch offiziell der neue Chef der größten türkischen Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei (CHP), hat in seiner Kampagne gegen den am Wochenende abgewählten Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu auf ein solches Zauberwort zurückgegriffen: Wandel.

Keine Frage, der Wandel innerhalb der CHP war spätestens nach den verlorenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Mai dieses Jahres überfällig. Kılıçdaroğlu hätte sich den Abgang nach 13 Jahren an der Parteispitze einfacher machen können, als in einer Kampfabstimmung gegen Özel deklassiert zu werden. Doch statt nach den Wahlen eine geschmeidige Übergabe vorzubereiten, beharrte er darauf, das tote Pferd zu reiten. So kündigte er auf dem Parteikongress am Wochenende an, bei seiner Wiederwahl die CHP »demokratisieren« zu wollen, etwa die Mandatszeit von Abgeordneten zu beschränken oder Geschlechterquoten einzuführen. Offen ließ er die Frage, warum dies in 13 Jahren nicht geschehen ist.

Inhaltsleere Versprechen

Aufmerksamkeit fand hingegen seine Erklärung, er sei in den Wahlkampf um die Staatsspitze mit einem »Dolch im Rücken« gestartet, womit er auf parteiinterne Kritiker sowie auf die Chefin der rechten İyi-Partei, Meral Akşener, anspielte, die kurzzeitig das Oppositionsbündnis verlassen und Kılıçdaroğlu öffentlich diskreditiert hatte. Auch wandte er sich in seiner Rede an seinen Widersacher Özel, und fragte ihn, wieso er ihm seine Kritik über all die Jahre nicht direkt gesagt habe.

Tatsächlich war Özel seit 2015 CHP-Vizefraktionsvorsitzender im Parlament und trug die verheerende Politik der Parteispitze in den vergangenen Jahren ohne Ausnahme mit: Dass türkische Soldaten für Kriege gegen Kurden nach Syrien und in den Irak geschickt wurden, war ebensowenig ein Problem, wie das Aufheben der Immunität von Oppositionspolitikern, weswegen heute noch immer kurdische Politiker wie Selahattin Demirtaş im Gefängnis sitzen. Dass Özel in seiner Rede auf dem Kongress Grüße an Demirtaş geschickt hat, ist weniger einer prokurdischen Einstellung Özels zu verdanken als vielmehr der großen Beliebtheit von Demirtaş. Bei der CHP herrscht auch das Verständnis, kurdische Wählerinnen und Wähler könne man mit solchen Aussagen ködern – ein bisschen »Grüße für Demirtaş« hier, ein bisschen »es braucht mehr Kurdischkurse« da, muss reichen.

Noch ist der von Özel propagierte Wandel inhaltsleer, und der neue CHP-Chef ist bisher nicht als jemand in Erscheinung getreten, für den Politik mehr als das bloße Abhalten von Wahlen ist. Dazu kommt das Staatstragende der CHP, ihre Achillesferse, durch die sie von der Regierungspartei AKP auf Linie gehalten wird. Besonders dieser Tage wurde die Staatsverbundenheit auffällig häufig zelebriert: Am 9. September hatte die CHP ihr 100jähriges Bestehen gefeiert, am 29. Oktober wurde die türkische Republik ebenfalls 100 Jahre alt und an diesem Freitag war der 85. Todestag von Staatsgründer Mustafa Kemal, genannt »Atatürk« (Vater der Türken). Zu allen drei Ereignissen regnete es seitens der CHP emotionale Mitteilungen und Social-Media-Beiträge, in denen die »Größe« der Republik, der Partei und des Gründers beider gefeiert und eine Rückbesinnung auf »kemalistische Werte« gefordert wurden.

Ersatzreligion

Der Kemalismus dient der CHP als Ersatzreligion, die glorifiziert und nicht in Frage gestellt werden darf, weshalb die Fehler von vor 100 Jahren auch heute noch gemacht werden, da die Partei eine Geisel ihrer eigenen Ideologie ist. Ohne anzuerkennen, dass es sich beim Kemalismus um eine nationalistische und bürgerliche Anschauung handelt, können weder Lösungen für die Probleme von ethnischen und religiösen Minderheiten noch für die arbeitende Bevölkerung gefunden werden, ganz gleich wie oft sich die CHP als »linke Partei« bezeichnet.

Letzten Endes war es Mustafa Kemal selbst, der den Führer der Kommunistischen Partei der Türkei um Mustafa Suphi umbringen und den 1. Mai verbieten ließ; der eine fragile türkische Identität voller Mythen begründete und damit einhergehend allen anderen Völkern im Staatsgebiet die Existenz absprach; kurdische Aleviten in Dersim als »Krebsgeschwür« bezeichnete und sie mit von den Nazis gekauftem Giftgas ermorden ließ, oder das Strafrecht (»Codice Rocco«) des italienischen Faschismus kopierte.

Ob Özel der Held sein kann, der er vorgibt zu sein, um das Land von mehr als 20 Jahren AKP-Regierung zu »erlösen«, wird die Zeit zeigen. Bertolt Brecht wusste jedenfalls bereits 1939 in seinem Stück »Das Leben des Galilei«: »Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.«