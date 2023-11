IMAGO/Metodi Popow Kann das vorläufige Ende der grünen Regierungsherrlichkeit in Hessen nicht nachvollziehen: Parteichef Omid Nouripour

Lange Gesichter bei den Grünen. »Die Entscheidung der hessischen CDU, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Grünen aufzugeben, ist für mich nicht nachvollziehbar«, erklärte der Kovorsitzende Omid Nouripour, der seinen Wahlkreis in Frankfurt am Main hat, am Freitag in Berlin. Am Mittag war die Nachricht eingelaufen, dass die hessische CDU den Koalitionspartner austauscht – für die Grünen, die seit 2013 in Hessen mitregiert haben, werden die bei der Landtagswahl am 8. Oktober arg gebeutelten Sozialdemokraten eingewechselt. Auch die Grünen-Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Sebastian Schaub fanden die Entscheidung »völlig unverständlich«.

Der CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein erläuterte die einstimmige Entscheidung von Landesvorstand und Fraktion für Koalitionsverhandlungen mit der SPD in Wiesbaden. Er begründete den angestrebten Austausch des Koalitionspartners mit größeren inhaltlichen Übereinstimmungen mit der SPD. Rhein sagte, die CDU wolle mit der SPD den Versuch unternehmen, zum ersten Mal seit 70 Jahren in einer »christlich-sozialen Koalition« zusammenzuarbeiten. Ausdrücklich hob Rhein ein »Programm für Vernunft im Umgang mit der Migration« hervor. CDU-Fraktionschefin Ines Claus nannte als wichtige Punkte der Gespräche ergänzend die Themen Sicherheit, Bildung und Wirtschaftspolitik.

Die SPD, deren hessischer Landesverband in früheren Jahrzehnten als eher links galt, hat damit gute Aussichten, wieder in die Landesregierung eines Bundeslands zurückzukehren, in dem sie von 1945 bis 1987 ununterbrochen den Ministerpräsidenten stellte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, als Spitzenkandidatin der SPD bei der Landtagswahl gescheitert, schloss am Freitag einen Wechsel in die Landespolitik aus. Sie bleibe Ministerin in Berlin. Sie sprach mit Blick auf die hessische CDU von einem »guten Arbeitsklima«.

Rhein unterstrich derweil, eine »klar CDU-geführte Regierung« bilden zu wollen. Dazu gehört auch, dass ein eigenständiges, vom Ressort für Umwelt und Verbraucherschutz abgekoppeltes Landwirtschaftsministerium gebildet wird.