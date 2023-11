IMAGO/Adam Cairns Grund zur Freude: Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch kommt in die Landesverfassung (Columbus, 7.11.2023)

In den USA haben die Republikaner, die ein restriktives Reproduktionsrecht durchsetzen wollen, in dieser Woche mehrere Dämpfer erhalten. Nachdem im vergangenen Jahr das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch vom Obersten Gerichtshof gekippt worden war, haben die Wähler in Ohio am Dienstag mit einer klaren Mehrheit für eine Verankerung des Rechts in der Verfassung des von Republikanern regierten Bundesstaats im Mittleren Westen gestimmt. Im ebenfalls konservativ geprägten Südstaat Kentucky wurde der demokratische Gouverneur Andrew »Andy« Beshear wiedergewählt. Er setzte sich gegen seinen republikanischen Herausforderer Daniel Cameron durch und hatte im Wahlkampf auf das Thema Abtreibungsrecht gesetzt. In Pennsylvania wurde der Demokrat Daniel »Dan« McCaffery am Dienstag auf einen vakanten Posten am Obersten Gerichtshof des Bundesstaats gewählt. Auch er hatte die Verteidigung der Abtreibungsrechte in den Mittelpunkt seines Kampfes gegen die Republikanerin Carolyn Carluccio gestellt. Derweil scheiterten die Republikaner im Bundesstaat Virginia bei ihrem Versuch, eine Mehrheit in beiden Kammern des Landesparlaments zu erringen, mit der sie die gesetzlichen Regelungen für einen Abbruch hätten verschärfen können.

Im Juni vergangenen Jahres war das vor 50 Jahren mit dem Urteil »Roe versus Wade« errungene landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch vom Supreme Court gekippt worden, was eine Reihe folgenschwerer Entwicklungen auslöste. Zahlreiche von Republikanern regierte Bundesstaaten verboten in der Folge Abbrüche oder schränkten den Zugang deutlich ein. In Ohio trat vorübergehend ein Gesetz in Kraft, das Abbrüche schon nach der sechsten Woche verbietet – und damit zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das Gesetz liegt derzeit wegen rechtlicher Anfechtungen auf Eis – und wird nun mit dem Ausgang des Referendums über eine Veränderung der Landesverfassung vom Dienstag hinfällig. In dem Bundesstaat wird jetzt ein verfassungsmäßiges Recht bis zu dem Zeitpunkt verankert, zu dem der Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig wäre. Das ist etwa nach 22 bis 24 Schwangerschaftswochen der Fall und entsprach bis zum Urteil des Supreme Court der US-weiten Rechtslage.

In der Landeshauptstadt Columbus brach bei Befürwortern des Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche am Dienstag abend Jubel aus, als der Ausgang des Referendums bekanntwurde. Aktivistinnen riefen: »Abtreibung ist Gesundheitsfürsorge!« Und: »Dein Körper, deine Rechte.« Marjorie Dannenfelser, Präsidentin der Antiabtreibungsorganisation SBA Pro-Life America, erklärte demgegenüber konsterniert, die Ergebnisse in Ohio seien im Hinblick auf die kommenden Präsidentschaftswahlen »ein Warnzeichen für die GOP (Republikanische Partei, jW) auf dem Weg ins Jahr 2024« und bewiesen, dass dies keine Erfolgsformel sei, zitierte sie die US-Agentur AP weiter. »Die wahre Lehre aus der gestrigen Niederlage ist, dass die Demokraten das Thema Abtreibung im Wahlkampf 2024 in den Vordergrund stellen werden«, sagte Dannenfelser in einer Erklärung. »Die GOP-Beraterklasse muss aufwachen. Die Kandidaten müssen Geld und Botschaften einsetzen, um den Angriffen der Demokraten zu begegnen, sonst werden sie jedesmal verlieren«, warnte die »Lebensschützerin«.

Für Elisabeth Smith vom Center for Reproductive Rights unterstreicht die Entscheidung in Ohio die gesamtgesellschaftliche Disposition zu dem Thema. »Es ist klargeworden, dass die Mehrheit der US-Amerikaner Abtreibungsrechte unterstützt und will, dass Schwangerschaftsabbruch legal und zugänglich bleibt, und die Abtreibungsgegner wissen das«, sagte Smith gegenüber AP. Und der deutliche Gewinn in Ohio zeigt darüber hinaus, dass eine beträchtliche Anzahl von Republikanern für den Änderungsantrag gestimmt hat – Hinweis auf eine mögliche diesbezügliche Spaltung in der Partei. Für die Demokraten scheint derweil ausgemacht, dass sie mit diesem Thema offensiv in den kommenden Wahlkampf gehen werden. Taktiererei hin oder her: Für die Rechte betroffener Frauen ist es ein willkommene Instrumentalisierung.