Rüdiger Wölk/IMAGO Worte wie »Gewaltspirale« müssen bei der »Tagesschau« »unbedingt« vermieden werden

Wer sich angesichts der Berichterstattung über den Gazakrieg oft an den »Neusprech« aus »1984« erinnert fühlt, liegt nicht ganz falsch. Wie in George Orwells Roman werden derzeit in vielen Medien sprachliche Mittel eingesetzt, um ein bestimmtes Bild der Ereignisse zu erzeugen. Ein Beispiel ist die ARD. Die Nachdenkseiten berichteten Ende Oktober über ein Papier mit dem Titel »Glossar Berichterstattung Nahostkonflikt. Zur internen Nutzung. Stand 18.10.2023«, das dem Portal zugespielt wurde. Auf 44 Seiten gibt das Glossar den ARD-Redaktionen genau vor, was sie über den Nahostkonflikt sagen dürfen und was nicht.

Ziel ist es offensichtlich, keine Kritik an Israel und keine Fragen zur Vorgeschichte der jüngsten Eskalation aufkommen zu lassen, wie schon auf den ersten Seiten des Papiers deutlich wird. Unter der Überschrift »Wie die ›Tagesschau‹ es macht« heißt es da etwa: »Wir sprechen weiterhin von ›Angriff/en aus Gaza auf Israel‹ oder ›Terrorangriff/e auf Israel‹. Es kann aber auch ›Krieg gegen Israel‹ verwendet werden.« Was »unbedingt« vermieden werden müsse, seien Worte wie »Gewaltspirale«. Auch »Eskalation in Nahost« beschreibe die aktuelle Lage nicht ausreichend. Der Zuschauer oder Leser soll also gar nicht erst auf die Idee kommen, dass Israels Politik in den vergangenen Monaten und Jahren zur aktuellen Gewaltexplosion beigetragen hat.

Die Autoren des Glossars wollen keinen Zweifel daran lassen, wer im Nahen Osten die Guten und wer die Bösen sind. »Wie bereits von der Chefredaktion festgelegt, sollten wir nicht euphemistisch von Hamas-›Kämpfern‹, sondern von Terroristen schreiben und sprechen«, heißt es. Als Synonyme böten sich »militante Islamisten«, »militante Palästinenser«, »Terrormiliz« oder ähnliches an. Erklärtes Ziel der Hamas sei die »Vernichtung Israels«. Dazu bediene sie sich terroristischer Mittel, etwa »durch das Verüben von Anschlägen, wahllosen Raketenbeschuss und ähnliches«.

Die israelische Armee wird dagegen als Hort der Fairness dargestellt. So heißt es: »Die Hamas unterscheidet – im Gegensatz zur israelischen Armee – in ihren Aktionen nicht zwischen militärischen Zielen und Zivilisten.« Die Autoren des Glossars wissen Mitte Oktober allerdings auch schon, dass bei Israels Angriffen bereits Tausende Zivilisten ums Leben gekommen sind und machen entsprechend Vorgaben, wie man das zu framen hat: »Mit der mutmaßlichen harten Reaktion der israelischen Armee wird sich in den kommenden Tagen der Fokus und damit auch unsere Berichterstattung auf den Gazastreifen und das Leid der dortigen Bevölkerung verschieben«, heißt es im Glossar. Und mahnend: »Wir sollten dabei aber nicht ausblenden, dass die Hamas den aktuellen Konflikt begonnen hat.«

Den Zuschauern und Lesern soll also vermittelt werden, dass immer die Hamas schuld ist, auch wenn die israelische Armee Gaza in Schutt und Asche legt. Ziele seien in der Vergangenheit immer militärische Einrichtungen der Hamas gewesen. Und weiter: »Oft sterben dabei viele Zivilisten – die Hamas nutzt diese oft als menschliche Schutzschilde. Dennoch sollten wir stets klarmachen, dass es sich in der Regel um Angriffe auf militärische Ziele handelt.« Die ARD-Journalisten werden also aufgefordert, unkritisch die Lesart der israelischen Armee zu übernehmen.

Die meisten deutschen Medien haben den Bericht der Nachdenkseiten über das ARD-Glossar nicht aufgegriffen. Lediglich einige unabhängige Blogs haben bisher über das Papier berichtet. So schrieb etwa der Handelsblatt-Journalist Norbert Häring am 28. Oktober in seinem Blog: »In meinen 25 Jahren als Journalist bei überregionalen Tageszeitungen ist mir nie so eine Sprachregelung begegnet, nicht einmal in Ansätzen.« Lediglich Glossare über die Schreibweisen von Wörtern und Redewendungen habe es gegeben, so Häring. »Offenbar beinhalten die hohen Gehälter der ARD-Redakteure ein Schmerzensgeld dafür, dass sie ihre journalistische Ehre an der Garderobe abgeben müssen.«