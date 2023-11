Habibur Rahman/ZUMA Press Wire/dpa Verlangen eine Verdreifachung ihrer Löhne: Protest von Textilarbeiterinnen in Dhaka (2.11.2023)

Die Proteste der Textilarbeiter in Bangladesch reißen nicht ab. In Gazipur, dem Zentrum des aktuellen Aufstands, starb am Mittwoch eine 22jährige Frau, nachdem die Polizei gewaltsam gegen einen erneuten Aufmarsch Tausender Demonstranten vorgegangen war. Ein weiterer Demonstrant befand sich am selben Tag in kritischem Zustand. Bereits am Dienstag hatte es ein weiteres Todesopfer unter den protestierenden Arbeitern gegeben, seit vergangener Woche sollen mindestens drei Menschen bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen sein. Nach Angaben der Tageszeitung Dhaka Tribune zündeten die Demonstranten zum Teil Autoreifen an und beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei habe zuletzt Tränengas, Gummigeschosse und sogar Lärmgranaten eingesetzt. Die Arbeiter fordern eine Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 8.000 Taka (knapp 68 Euro) auf mindestens 23.000 Taka (gut 195 Euro).

In Bangladesch entfallen 85 Prozent der jährlichen Exporte im Wert von 55 Milliarden US-Dollar auf die Textilindustrie. Spätestens seit der Rana-Plaza-Katastrophe vor zehn Jahren mit 1.135 Toten und 2.500 zum Teil schwer verletzten Arbeitern ist auch den Kunden im globalen Norden bewusst geworden, unter welchen Bedingungen in dem südasiatischen Land Abertausende Beschäftigte, ganz überwiegend Frauen, Kleidung für multinationale Konzerne nähen.

Am Dienstag hatte die Regierung durch ihre stellvertretende Arbeitsministerin Monnujan Sufian eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12.500 Taka (gut 106 Euro) angekündigt. Das wären zwar 56 Prozent mehr als bisher. Doch ein Abflauen der Proteste ist nicht in Sicht. Denn für die kämpferischen Gewerkschaften ist die nun für Dezember angekündigte Lohnerhöhung völlig unzureichend. Die Protestierenden kündigten an, die Streiks und Demonstrationen fortzusetzen. Sie fordern eine Verdreifachung ihrer Löhne.

Die sozialliberale Regierung der Awami-Liga (AL) unter Premierministerin Scheich Hasina stand schon wie ihre Vorgänger bei der Bezahlung der Näherinnen und Näher auf der Bremse: Bangladesch will seinen wichtigsten Standortvorteil für die Branche, die 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, nicht durch zu hohe Löhne verspielen. Nicht zuletzt deshalb produzieren Unternehmen hier im Auftrag von Branchengrößen wie C & A, H & M, GAP, Zara, KIK und vielen anderen. Zwar gab es immer wieder Proteste und auch Druck von internationalen Gewerkschaftsverbänden und Nichtregierungsorganisationen. Angesichts der aktuellen Intensität der Proteste scheint die Schwelle der bisherigen Leidensfähigkeit nun jedoch deutlich überschritten.

Die von der Statistikbehörde für Oktober gemeldete Inflationsrate von 9,98 Prozent liegt mit einem Fünf-Monats-Hoch nochmals leicht über den 9,63 Prozent vom September. Mit 12,37 Prozent liegt die Teuerung bei Lebensmitteln noch deutlich höher – einen vergleichbaren Wert gab es zuletzt Anfang 2012. Entgegen der Annahme der Regierung von rund sechs Prozent verzeichnet das seit Juli laufende Finanzjahr 2023/24 bisher eine Teuerung von 9,79 Prozent.

Zwar hat sich beim Arbeits- und Brandschutz in den rund 4.000 Textilfabriken rund um die Hauptstadtmetropole einiges zum Positiven verändert, wie selbst kritische Nichtregierungsorganisationen und Bündnisse wiederholt anerkennen. Dies gilt jedoch nicht für die Entlohnung der Beschäftigten, deren Arbeitstage oft zwölf bis 14 Stunden umfassen. Die in der Branche gezahlten Löhne waren zwar schon immer niedrig – bei den auch in Bangladesch zu beobachtenden Preissteigerungen reichen sie aber definitiv nicht mehr aus.