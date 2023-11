ZUMA Press/imago/Montage jW

Entkernt

Zu jW vom 18.10.: »Kassenprüfer monieren Propagandakosten«

Die gemäßigt keynesianischen Ansätze, wie sie in den Kabinetten Brandt (1969–1974) und Schmidt (ab 1974, sukzessive ausgebremst durch FDP-Lambsdorff) nicht ohne Erfolge betrieben wurden, zeigen, wie fragwürdig es wäre, jederzeit und rücksichtslos Steuern zu sparen wie ein Bekloppter – um nicht zu sagen wie Christian Lindner (FDP). Allerdings zerstörte auch die SPD mit ihrer Zustimmung zu irgendwelchen »Schuldenbremsen« ihren »Markenkern« seither nahezu vollständig. Doch selbst wenn wir davon ausgehen, dass Steuersparen zumindest in Boomphasen ab und zu sinnvoll sein könnte, so bleibt allemal seltsam, welche Verschwendung dem »Bund der Steuerzahler« offenbar eben gerade nicht auffällt: kein Wort zu der penetranten, lästigen, zynischen Bundeswehr-Werbung, die gefühlt jede dritte Bushaltestelle verunziert – von Großplakaten ganz zu schweigen! Welche Zumutung! Aber: Wer machen will, was wirklich zählt, geht ganz bestimmt nicht freiwillig zur Bundeswehr. Zudem müssten gerade die Unternehmerverbände, die irgendwo »Fachkräftemangel« wittern, es als unfair empfinden, wenn potentielle Fachkräfte für Überflüssiges und Kontraproduktives abgeworben werden. Lasst die Leute etwas Konstruktives lernen – etwas, was wirklich zählt!

Bernhard May, Solingen

Blinder Fleck

Zu jW vom 6.11.: »Verfahren der Schuldabwehr«

Es ist verdienstvoll, dass Manfred Weißbecker an den Völkermord an den Sinti und Roma und die Verfahren der Schuldabwehr erinnert. Trotzdem: Von junge Welt erwarte ich mehr. Die NS-Faschisten definierten »rassereine Zigeuner« (Sinti, Roma und vielleicht weitere), »Zigeunermischlinge« und »nach Zigeunerart umherziehende Personen«. Zu den »Mischlingen« wurden z. B. die Jenischen gezählt, heute in der Schweiz eine anerkannte Minderheit. (Wir haben nicht »weniger Zigeunerblut«, wir sind eine andere Volksgruppe.) Die Faschisten unterwarfen alle dem gleichen Schicksal, zählten aber nur die in ihren Augen »Rassereinen«. Die Folge: Die weitergetragenen Zahlen zum Porajmos bilden regelmäßig nur einen kleinen Bruchteil des Verbrechens ab, und der Porajmos an den Jenischen (und weiteren Gruppen) wird bis heute totgeschwiegen. Das Problem liegt nicht bei den Sinti oder den Roma, die sich selbstverständlich als solche organisieren. Es ist die linke deutsche Geschichtsschreibung, die vervollständigt werden sollte. (…)

Verena Bosshard, Berlin

Vorbild? (1)

Zu jW vom 4./5.11.: »Standhafter des Tages: Anwar El Ghazi«

»Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.« – Dieser digitale Beitrag von Anwar El Ghazi konterkariert die Aussage »Er sei gegen ›Krieg und Gewalt‹«. Mir geht jedenfalls bei solchen Beiträgen in der jW nicht »das Herz auf«. – Ich verstehe auch wenig, warum die jW mit ihrem sozialistisch-marxistischen Anspruch so wenig die faschistoide Ideologie und Praxis der Hamas und ihrer Verbündeten aufzeigt und kritisiert.

Hubert Königer, per E-Mail

Vorbild? (2)

Zu jW vom 4./5.11.: »Standhafter des Tages: Anwar El Ghazi«

Ich hab’ keine Ahnung von Fußball, mein Interesse gilt der Politik und der Geschichte. Aber: Anwar El Ghazi zeigt Standhaftigkeit und menschliche Größe, sollte ein Vorbild sein für viele, die in der Öffentlichkeit stehen und wahrscheinlich aus Furcht vor den möglichen Konsequenzen im Duckmäusertum verharren.

Christa Kustka, per E-Mail

Vorbild? (3)

Zu jW vom 4./5.11.: »Standhafter des Tages: Anwar El Ghazi«

Genau wie Anwar El Ghazi trete ich für die gleichen Forderungen ein, und es sollte die Aufgabe unserer Politik sein, diesen Forderungen Raum zu verschaffen. Danke für den Mut, und es ist beschämend für uns Deutsche, dass dieses Eintreten mit Nachteilen für die berufliche Karriere verbunden ist. Es ist eine Bereicherung, dass es Menschen gibt, die standhaft für ihre Grundsätze eintreten, und ich hoffe sehr, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, diesem Beispiel folgen werden. Anwar El Ghazi sollte der Dank der aufrichtigen Bürger gelten, und wir müssen seinem Beispiel folgen.

Maris Wolf, Westerholt

Vorbild? (4)

Zu jW vom 4./5.11.: »Standhafter des Tages: Anwar El Ghazi«

Was gibt es dahingehend misszuverstehen? »From the river to the sea, Palestine will be free« postete dieser überbezahlte »Freiheitskämpfer« des Islamismus. Die Bedeutung besagten Slogans ist bekannt (Israel soll vernichtet und die Juden sollen vertrieben/getötet werden). Beschönigern bleiben nur wenige Optionen der Rechtfertigung. Es mögen »Aufrechte« meinen, sich unter diesem Banner als Antiimperialisten versammeln zu können. Faktisch ist und bleibt jene Losung ein Erkennungszeichen der Israel- sowie Judenvernichtungsfanatiker. Man schaue auf die Teilnehmer entsprechender Kundgebungen. Massenhaft »fortschrittliche« Kräfte, die, nebenbei, Apologeten der religiös begründeten Frauenunterdrückung sind. Das alles wird offensichtlich billigend in Kauf genommen – Hauptsache gegen Israel. Wer sich gegen bürgerliche Errungenschaften als erste Errungenschaften stellt und den Schariaterroristen unter dem Deckmantel des Antikolonialismus weiter den Rücken stärkt, der gilt nunmehr als linker Revolutionär. Ruhollah Musawi Chomeini wird in gewissen Kreisen bis heute so bezeichnet. Herzlichen Glückwunsch.

Frank Lukaszewski, per E-Mail