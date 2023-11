Oscilloscope/Courtesy Everett Collection/imago Kämpferische Grundhaltung: Haider (Ali Junejo, l.) und Biba (Alina Khan)

Haider (Ali Junejo) kann auch zum Löwen werden. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Zu Beginn von »Joyland« ist er arbeitslos und steht in der patriarchalisch geführten Großfamilie weit unten in der Hierarchie. Nur seine Nichten, um die er sich tagtäglich liebevoll kümmert, haben noch weniger zu melden. Als seine Schwägerin Nucchi (Sarwat Gilani) wieder ein Kind bekommt, soll Haider das Zicklein töten, das aus diesem Anlass traditionell geschlachtet werden muss. Erwartungsvoll hält ihm eine der Nichten das Messer entgegen. Haider macht schlapp, so dass seine Frau Mumtaz (Rasti Farooq) kurzerhand den Job übernimmt. Sein Vater (Salmaan Peerzada), ein an den Rollstuhl gefesselter, verwitweter Macho, kommentiert den Vorfall kopfschüttelnd mit den Worten: »Wozu habe ich einen erwachsenen Sohn im Haus?« Was den Alten noch mehr stört, ist der ausbleibende Nachwuchs. Haider kann sich damit herausreden, dass sich seine berufstätige Frau keine Kinder wünscht.

Als Haiders Schwägerin mit dem Baby aus dem Krankenhaus kommt, entwickelt sich scheinbar alles zum Besseren. Haider hat endlich Arbeit. Dass er in einem erotischen Tanztheater untergekommen ist, darf die Nachbarschaft unter keinen Umständen erfahren, das schärft ihm sein Vater sofort ein. Und dass er sich dort verliebt hat, darf überhaupt niemand erfahren, vor allem nicht seine Frau, die von der Familie gezwungen wurde, in ihrem Kosmetiksalon zu kündigen, um die Schwägerin bei der Hausarbeit zu unterstützen. Zudem ahnt Mumtaz, dass sich Haider in seine Chefin Biba verknallt hat, eine umwerfend aussehende Tänzerin und trans Frau, gespielt von Alina Khan.

In seinem Kurzfilm »Darling« hat der Regisseur Saim Sadiq schon einmal mit ihr gearbeitet. Auch in diesem 16-Minuten-Werk verkörperte sie eine trans Frau, die nach oben will, um genügend Geld für ihre Operationen zu verdienen. »Ein Mädchen zu sein, ist harte Arbeit«, sagt Biba zu Haider, der in der Umwandlung keinen Sinn sieht. Er liebt Biba so, wie sie ist.

Seine Frau liebt er auch. Manchmal begehrt er sie vielleicht sogar. Mumtaz wird eines Morgens plötzlich übel. Die Ultraschalluntersuchung ergibt, dass es ein Junge wird. Diese Aussicht auf männlichen Nachwuchs verschiebt die Machtverhältnisse im Hause augenblicklich. Die Dreiecksbeziehung Haider, Biba, Mumtaz gewinnt damit deutlich an Gewicht und droht, das gesamte familiäre Gefüge aus den Angeln zu heben. Genau darin besteht die Motivation des Regisseurs: das Patriarchat angreifen und verfestigte Normen attackieren, die sich bei genauerer Betrachtung als ausschließlich koloniales Erbe erweisen. In Interviews führt Saim Sadiq den im heutigen Pakistan vorherrschenden Konflikt zwischen Queerness und Religion allein auf die übernommene britische Rechtsprechung und das damit einhergehende Verbot der Homosexualität zurück. Traditionell, so Sadiq, hätte es davor eine überaus friedliche Koexistenz gegeben. Die will der Regisseur allen Widerständen zum Trotz wiederherstellen. Denn er ist mit der im Film gezeigten Welt seit frühester Kindheit vertraut und von ihr fasziniert.

Die Echtheit des dargestellten Milieus macht »Joyland« zu einem ehrlichen und überzeugenden Film. Kraft gibt ihm die kämpferische Grundhaltung seiner Charaktere; der Alte verteidigt das Patriarchat, Biba ihre Weiblichkeit und Mumtaz ihre Unabhängigkeit. Nur Haider fügt sich klaglos in sein Schicksal.

Als ihn Biba feuert, nimmt er sehr schnell einen neuen Job an, denn als werdender Vater trägt er Verantwortung. Jetzt zeigt er, was in ihm steckt, wird zum Löwen. Als Stofftier verkleidet läuft er durch den Vergnügungspark »Joyland« und lässt sich fröhlich winkend mit den Besuchern fotografieren.

Zu Hause genießt er dennoch mehr Respekt als je zuvor. Als der Alte seinen 70. feiert, dreht sich alles nur um ihn und Mumtaz, in deren Bauch der sehnlichst erwartete Stammhalter hockt. Starr vor Schreck sind alle Gäste, als Mumtaz trotz ihres Zustands völlig ausgelassen mit den Nichten Hasch-mich spielt.

»Mumtaz, treib es nicht zu weit!« ermahnt sie der Schwiegervater. Doch genau das ist ihre Absicht. Großes Drama!