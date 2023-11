Christian-Ditsch.de Michael Mäde-Murray (1962–2023) in der jW-Ladengalerie

In den letzten Jahren seines Lebens kreisten die Gedichte des am 8. September verstorbenen Michael Mäde-Murray um drei Themen: »Die Liebste«, der wiedergekehrte Krieg (mit Zauderbeifall durch einige Genossen der Partei Die Linke) sowie das Leiden an der Krankheit, die ihn schließlich bezwang. Die Verse, die von ihr handeln, sind zumeist lakonisch, sie zeugen von Klarheit über den eigenen Zustand und was dieser für die Nächsten und andere bedeutet. Im Band »Traum ohne Deutung« vom April 2023 mit Dichtungen aus dem November/Dezember 2022 heißt es im Abschnitt »III Der Zukunft zugewandt. Elegie für Nataly«: »Tapfer widersteht sie / der Versuchung alle Hoffnung / zieh’n zu lassen.« Und in einem weiteren Gedicht: »Sie kann ja sehen / wie er sich verändert, / hört das Seufzen des Schmerzes / und hält sich / mit täglicher Verrichtung / auf der Spur tätigen Seins. / Sie konnte nicht ahnen, / wie einsam es sein würde / zuweilen / in ihrer Heimstatt.«

Großen Raum nimmt für den Dichter der Krieg ein, vor allem der vom neuesten deutschen Imperialismus ausgehende. Schmerz über Gemordete oder die verlorene Chance, der deutschen Geschichte eine Wende zu dauerhaftem Frieden zu geben, ist das eine. Hinzu treten Entsetzen über die Geschwindigkeit, mit der sich die militärische Rückwende vollzieht, sowie das Zukünftige. Das erste Gedicht in »Traum ohne Deutung« lautet: »Frühjahr als Schattenreich. Die Tage schweigen mich an / Unmerklich wechseln / Tag und Nacht die Position. / Unbehelligt ein und aus / geht der Engel der Verzweiflung.« Das titelgebende Gedicht enthält Sarkasmus: »Unfassbar grau und uniform / marschiert die Pressemeute / Richtung Weltkrieg römisch drei. / Man hört ihr Geblök noch im All / und bittet Gott / (der einfach sein muss) / um trefflichen Beschuss.«

Bittere Konsequenz also, dass Michael Mäde-Murray seine »Texte gegen den Krieg 1999–2022« im Februar dieses Jahres noch einmal zusammengefasst herausgab. Titel »Die Nacht hat keinen Ausgang mehr« – ein politisches Fazit nach 23 Jahren neuer deutscher Kriege. Die ersten Gedichte entstanden im Schock über den NATO-Angriff auf Jugoslawien im März 1999: »So blau war der Morgen, so endlos. Endlich / jubeln die angeschlossenen Funkhäuser. / Endlich, frohlockt die Presse der Erpresser. / Und nur über Belgrad regnet es, / passend zur Jahreszeit Bomben.« Zwei Tage nach dem 11. September 2001 und den Attacken auf die USA entsteht das Notat: »Der Krieg gegen die Paläste / hat begonnen. Friede / für die Hütten aber / ist nicht zu erwarten.«

Am 16. Dezember 2001 – in der Führung der PDS, die in Berlin in den Senat wollte, rechtfertigten einige im Zeichen der von Kanzler Schröder proklamierten »uneingeschränkten Solidarität« mit den USA den Krieg gegen Afghanistan – schreibt Mäde-Murray: »Die Sozialisten in Berlin schachern / mit ihren Brüdern / (die seit zweihundert Jahren unterwegs sind / zur Sonne und zur Freiheit) / zum Wohle des Volkes / um die Macht. / Die Solidarität, einst unverbrüchlich / ist jetzt kritisch / und dafür / bei den Herrschenden.« Einem langen Zitat des »linken« Senators Klaus Lederer aus einem Taz-Interview vom 22. Juni 2022, in der dieser Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet, setzt Mäde-Murray hinzu: »Die linken Liberalisten hören nicht auf / das zerzauste Friedensfähnchen / zu schwenken. / Zaudernd / bejammern sie die sozialen Lasten / eines Wirtschaftskrieges, / der ja gar nicht geführt wird. / Der leise Beifall, geltend dem Transfer / von Waffen in den Krater des Krieges / hallt jedoch dröhnend wider. / So gesellt man sich dem Hauptfeinde bei, / der noch immer im eigenen Land / ein auskömmliches Dasein fristet.«

Das alles zusammen ist tödlich in jeder Hinsicht. Aber nicht unüberwindbar. Unter einen Vers von Peter Hacks (»Mein Urwort drauf. Die Wende kann sich wenden. / Was schlecht begann, es muss ja nicht schlecht enden.«) schreibt Mäde-Murray in der »Elegie für Nataly«: »Einmal / wenn zur Nacht der Posten / schlafend vor dem Tore streift, / wenn der Mond den Platz / mit der Sonne tauscht, / wenn ein leiser Wind / die ganze Welt streichelt / wird sie frei sein von aller Last / und leben können, wie jene / die einst da kommen werden.« Was Hoffnung heute sein kann – da ist es aufgeschrieben.