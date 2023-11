Panama: Schüsse auf Demonstranten

Panama-Stadt. Bei einer Demonstration in Panama sind am Dienstag (Ortszeit) zwei Menschen erschossen worden. Eine Person sei im Zusammenhang mit den Todesfällen verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in einem Beitrag des Kommunikationsdienstes X mit. Die seit Wochen anhaltenden Proteste in dem mittelamerikanischen Land haben sich an einem neuen Vertrag mit dem kanadischen Bergbauunternehmen First Quantum Minerals entzündet, für den die Regierung kritisiert wird. Gewerkschaften haben angekündigt, ihre Proteste so lange fortzusetzen, bis der Vertrag mit First Quantum annulliert wird. (Reuters/jW)