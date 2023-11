Spanien: Faschisten marschieren auf

Madrid. Erneut haben am Dienstag abend zahlreiche Rechte vor der Zentrale der sozialistischen Partei PSOE in Madrid gegen eine geplante Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter demonstriert. Teilnehmer warfen mit Steinen, zeigten den Hitlergruß und schwenkten Fahnen der Franco-Diktatur, wie dpa berichtete. Es gab mehrere Verletzte, drei Menschen wurden festgenommen. Hintergrund ist, dass Spaniens Rechte verhindern will, dass die Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez und das linke Sumar-Bündnis durch Zugeständnisse an katalanische Parteien im Parlament eine Regierungsmehrheit erhalten.(dpa/jW)