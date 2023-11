Syrien: Tote nach IS-Anschlägen

Damaskus. Bei mehreren Anschlägen des »Islamischen Staats« (IS) sind in Syrien am Mittwoch mindestens 30 Militärangehörige getötet worden. Nach Angaben der oppositionellen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« griffen die Dschihadisten zeitgleich »Checkpoints und militärische Stellungen« in der Badiawüste zwischen der zentralen Provinz Homs und Deir Al-Sor an der Grenze zum Irak an. Unter den Toten befanden sich demnach »vier Soldaten und 26 Angehörige der Syrischen Nationalen Armee«. (AFP/jW)