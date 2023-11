Aserbaidschan hält Siegesparade ab

Baku. Rund zwei Monate nach der Einnahme Bergkarabachs hat Aserbaidschans Militär in der Hauptstadt der eroberten Kaukasusregion eine Parade abgehalten. Das Büro von Präsident Ilham Alijew veröffentlichte am Mittwoch Bilder von Truppen und einer Militärkapelle, die auf einem zentralen Platz in Stepanakert bzw. Khankendi, wie die Stadt in Aserbaidschan heißt, aufmarschierten. An der Parade nahm demnach auch Alijew selbst teil. Am Mittwoch jährte sich zum dritten Mal der Sieg Aserbaidschans über Armenien im Jahr 2020. In der Folge musste Armenien Gebiete zurückgeben, die es drei Jahrzehnte lang kontrolliert hatte. (AFP/jW)