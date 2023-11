Rotlicht: Siedlerkolonialismus

/Mohamad Torokman/REUTERS Landnahme per Bulldozer, flankiert von staatlicher Gewalt. Abriss zweier palästinensischer Häuser in der Westbank

Erobernde Landnahme durch von außen kommende – oft, aber nicht immer gewaltsam vorgehende – Gruppen hat es in der Menschheitsgeschichte schon vor mehreren tausend Jahren gegeben. Die Gründung griechischer Siedlungen rund um das Mittelmeer und an Teilen der Schwarzmeerküste im letzten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung kann ebenso dazugerechnet werden wie die als »Völkerwanderung« zusammengefassten Vorgänge, die im wesentlichen zwischen 370 und 570 unserer Zeitrechnung stattfanden.

Im Unterschied dazu wird der Begriff Siedlerkolonialismus in der Regel nur auf Formen der expandierenden, »Ureinwohner« verdrängenden Landnahme angewandt, die in Zusammenhang mit der von Europa ausgehenden Koloniebildung »weißer« Völker standen. Dieser Zeitabschnitt begann mit der »Entdeckung Amerikas« Ende des 15. Jahrhunderts und der fortschreitenden Besiedlung des »neuen Kontinents« durch europäische Einwanderer seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Niederländer begannen im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts mit der Besiedlung Südafrikas. Franzosen, Italiener und Spanier wanderten seit Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst nach Algerien und später auch in andere Teile Nordafrikas ein.

Der Krieg, den Israel seit einem Monat gegen die Bevölkerung des Gazastreifens führt, hat dem hauptsächlich geschichtswissenschaftlichen Begriff des Siedlerkolonialismus erneute Aufmerksamkeit verschafft. Einerseits lässt sich mit guten Gründen argumentieren, dass der zionistische Staat in seiner bisherigen und gegenwärtigen Form und seinem Selbstverständnis nach als noch nicht vollendetes, sondern in kontinuierlicher Expansion befindliches Projekt das letzte aktive Beispiel eines politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Modells ist, das ansonsten weltweit mit der »Entkolonialisierung«, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzogen wurde, sein Ende gefunden hat.

Andererseits bestreiten insbesondere Zionisten und Apologeten des Zionismus, dass der Begriff des Siedlerkolonialismus überhaupt zutreffend auf Israel angewendet werden könne. In den Begründungen wird unter anderem darauf verwiesen, dass die ursprüngliche jüdische Einwanderung nach Israel, die seit Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts in mehreren Schüben stattfand, im Unterschied zu den meisten anderen Fallbeispielen keinen Schutz durch ein kolonialistisches »Mutterland« hatte. Ferner wird argumentiert, dass es sich bei dieser Einwanderung nicht etwa um Kolonialismus, sondern geradezu um eine Art von nationaler Befreiungsbewegung gehandelt habe. In diesem Fall wäre der Zionismus allerdings die einzige nationale Befreiungsbewegung, die nicht anders als durch die schrittweise Verdrängung einer vorhandenen Bevölkerung verwirklicht werden konnte. Der Slogan des Begründers des Zionismus, Theodor Herzl, »Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land«, täuschte über die Tatsachen hinweg. Die praktischen Vollstrecker des Siedlerkolonialismus, also die Siedler, und mehr noch die Politiker und Autoren, die ihnen Legitimation und Motivation lieferten, haben allerdings überall und zu allen Zeiten so agiert, als hätte es mit diesem Slogan im wesentlichen seine Richtigkeit und Berechtigung.

Wissenschaftler, die zur Geschichte des Siedlerkolonialismus gearbeitet haben, heben in der Regel seine Verbindung mit völkermordartigen Auswirkungen oder sogar Intentionen hervor. In Nordamerika und Australien zum Beispiel hat die expandierende »weiße« Siedlungsbildung nahe an das durch Gewalt verursachte »Verschwinden« der indigenen Bevölkerung herangeführt. Ob und wie weit es zu derartigen Folgen kam, hing vor allem von der Zeitdauer der Kolonialherrschaft und vom Entwicklungsabstand zwischen den »Ureinwohnern« und den Einwanderern ab.