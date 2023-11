Eulenspiegel Verlag »Kommunismus ist, wenn Hacks verstanden wird« (William Shakespeare)

Am 5. Mai 1978 fragte Peter Hacks in einer Sitzung der von ihm geleiteten Arbeitsgruppe an der DDR-Akademie der Künste, »ob es ratsam sei, die Ästhetik des sozialistischen Realismus, also die postrevolutionäre Ästhetik des sozialistischen Realismus (...) von Staats wegen in die Kunst der sozialistischen Länder einzuführen.« Es wäre »dies eine große und ohne allen Zweifel bedenkliche Neuerung.« Gegen den Namen »sozialistischer Realismus« spreche »überhaupt nur das Peinliche an ihm«: »Er erinnert jedermann an schlechte Werke und an schlechte Sitten.« Nach seiner, Hacks’ Meinung, stehe im entwickelten Sozialismus der Philosophie die Führung zu, weil nur sie in der Gegenwart imstande sei, »das Wesen der Sache im Auge zu haben«. Woraus sich dann für den sozialistischen Realismus das Recht und die Pflicht ableite, »eine Staatsästhetik zu sein«. Mit »Philosophie« meine er »eine Person, auf die Sie sicher jetzt alle nicht kommen werden, das ist das Politbüro und sein Umkreis.«

Ende der Zivilisation

Der Filmhistoriker und Publizist Detlef Kannapin (Berlin) machte Passagen wie diese zum Thema seines Vortrags auf der 16. Wissenschaftlichen Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft am Sonnabend (4.11.) in den Räumen der Berliner Humboldt-Universität. Der Titel der Tagung lautete: »›Die Aussichten im Tunnel‹. Peter Hacks und die DDR nach Ulbricht«. Rund 30 Interessierte im Hörsaal und etwa 200 im Internet verfolgten die Vorträge. Das Titelzitat spielt auf die Überschrift eines Essays an, den Hacks 1990 geschrieben hat: »Die Schwärze der Welt im Eingang des Tunnels«. Der Dichter teilte darin als »äußerst freudige Nachricht« mit, das erwartete Weltende sei wieder einmal nicht das Weltende gewesen, sondern »wieder einmal bloß das Ende der Zivilisation.« Den Beginn des Niedergangs der DDR bis zu diesem Punkt hatte er früh mit der Entmachtung und dem Tod Walter Ulbrichts 1973 datiert: »Ulbricht leider ist tot und Schluß mit der Staatskunst in Deutschland.« Weil er auf den Vers in seinen gesammelten Gedichten nicht verzichten wollte, verzögerte sich deren Druck um zehn Jahre. Sie erschien dann 1988.

1978 sah Hacks in der DDR keine Staatsästhetik mehr und damit keinen sozialistischen Realismus. Kannapin illustrierte die Lage mit dem Hinweis auf die Formalismusdebatten der 1950er und 1960er Jahre. Sie hätten einen Kern getroffen, sich aber am falschen Gegenstand abgearbeitet, weil es um mehr als Kunst gegangen sei. Er sah eine Parallele zur Dialektik von Spontaneität und Bewusstheit, die Lenin 1902 in »Was tun?« bearbeitet hatte.

Klassik und Klassenlosigkeit

Niedergang schloss für Hacks Aufblühen von Illusionismus ein. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Pelzer (Athen) legte in einem Videovortrag dar, wie Hacks sich mit »Wolkenkuckucksheimen« auseinandersetzte: 1973 in den »Vögeln« nach Aristophanes, 1974 in »Rosie träumt«, der »Liebesgeschichte eines Mädchens von der APO« (Hacks). Der Dichter formulierte 1990 in dem Tunnel-Essay: »Kunst ist das Auffinden der in einer Weltlage verborgenen Hoffnung.« Demgemäß hielt er nichts von »Schwarmgeisterei«, dafür viel von Desillusionierung.

Der Philosoph und Schriftsteller Lukas Meisner (Jena), der zur »Unmöglichkeit sozialistischer Klassik heute« sprach, brachte die Problematik auf den Satz, Klassik bedürfe der Klassenlosigkeit. Hacks, der Desinter­esse am Kommunismus, um so mehr aber Interesse am Sozialismus als »relativ selbständiger Gesellschaftsformation« (Walter Ulbricht) bekundet hatte, habe in den 1970er Jahren den »Verlust kultureller Substanz« in der DDR wahrgenommen – bis hin zum Einzug des Konsumismus. Die »Klassik« des Dichters wirke wie eine »Insel«, ein »Relikt aus der Zukunft«. Hacks zeigte: Auch in kunstfeindlichen Zeiten bleibt Kunst, die stets Totalität verlangt, möglich. Ihre Aufgabe nach dem »Ende der Zivilisation« sei, Zivilisation wiederherzustellen. Die Wirklichkeit sei dabei der größte Surrealist, Kunst müsse daher surrealistische Elemente enthalten, um Bewusstheit zu schaffen.

Der Dramaturg und Regisseur Ralf Meyer (Halle/Saale) trug temperamentvoll die Analyse zweier Gedichte aus dem Band »Eisenzeit« (1975) von Karl Mickel (1935–2000) vor: »Inferno XXXIV. Für Kirsten« und »Bier. Für Leising«. »Eisenzeit« war Gegenstand einer Diskussion in der oben erwähnten Arbeitsgruppe an der Akademie der Künste, am 19. März 1979, wobei insbesondere Hacks und der Anglist Robert Weimann die Dichtkunst Mickels lobten, aber auch kritische Anmerkungen zu Versmaß und Stil machten. Meyer meinte, das »Bier-Gedicht« Mickels handele von Arbeit im Sozialismus, von psychisch zerrüttender am Fließband und vom täglichen Kneipenbesuch, vom DDR-Alltag. Zu dem habe Hacks offenbar keinen Zugang gehabt.

Staatsschlaubergerei

Abschließend befasste sich der Publizist Kai Köhler (Berlin) mit »Ein heiteres Trauerspiel – Hacks’ ›Jona‹ als Versuch, in miesen Zeiten zu bestehen«. Sein Resümee: Kein Stück über Staatskunst, sondern über das Gegenteil. Es entstand 1986, als Hacks nach anfänglicher Hoffnung auf Gorbatschow dessen Politik zu verabscheuen begann. 1987 schickte Hacks den nach »Saure Feste« (zu »Pandora«) zweitlängsten Stückekommentar hinterher, beides wurde erst 1988 veröffentlicht. Der Kommentar beginnt mit dem Satz: »Die Außenpolitik ist an der Politik das Geistlose.« Der Text ist eine einzige Warnung, einem staatlichen »Bundes-Genossen« zu vertrauen. Den Namen der Königin Semiramis verwendete Hacks in Briefen synonym für Honecker, für »Staatsschlaubergerei«, also für, so Köhler, »taktisch gute, aber strategisch schwache« Politik. Das Ninive des Stücks, die DDR, werde nicht vernichtet, weil Weltuntergang für Hacks geschmacklos bleibe.

Die Tagung belegte: Wer im Niedergang Kunst produziert, liefert allerhand, um dem zu widerstehen. Auf berührende Weise bestätigte das ein Einschub: Der Regisseur Jens Mehrle trug einen Text der Übersetzerin Ella Wengerowa (Moskau) vor. Sie, die seit Jahrzehnten Hacks-Texte ins Russische überträgt, würdigte Hacks als den »fröhlichsten, geistreichsten und am meisten optimistischen« deutschsprachigen Dichter der Jetztzeit. Womit das Wichtigste gesagt war.