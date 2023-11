Atomwaffenverbot jetzt!

Thomas Frey/dpa Teilnehmer des Ostermarsches 2023 laufen am Zaun des Bundeswehr-Fliegerhorsts in Büchel vorbei

Zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag teilten am Dienstag IPPNW, ICAN Deutschland (Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen) und die Kampagne »Büchel ist überall!« mit:

Insgesamt 121.626 Unterschriften für den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbot wurden am Montag von der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW, ICAN Deutschland und der Kampagne »Büchel ist überall! atomwaffenfrei jetzt« an das Auswärtige Amt überreicht. Der 2017 von 122 Staaten verabschiedete Vertrag wurde mittlerweile von 93 Staaten unterzeichnet und von 69 Staaten ratifiziert. Deutschland ist dem Vertrag bislang nicht beigetreten, nahm allerdings an der ersten Vertragsstaatenkonferenz im Juni 2022 als Beobachter teil.

Im Namen der drei Organisationen sagte Juliane Hauschulz (ICAN-Vorstand und Campaignerin für nukleare Abrüstung bei der IPPNW) in einem Statement: »Wir fordern die Bundesregierung auf, dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten. Insbesondere an Außenministerin Annalena Baerbock haben wir hohe Erwartungen. Sie hat die ICAN-Abgeordnetenerklärung unterzeichnet und damit versprochen, auf einen deutschen Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag hinzuwirken. Jetzt wollen wir endlich Taten sehen!«

»Atomwaffen haben katastrophale humanitäre Folgen. Es reicht daher nicht zu warten, bis andere für nukleare Abrüstung aktiv werden«, betonte Roland Blach, Koordinator der Kampagne »atomwaffenfrei. jetzt«. Deshalb empfiehlt er: »Als ersten Schritt zum Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag soll die Bundesregierung an der bevorstehenden Staatenkonferenz erneut als Beobachter teilnehmen und sich an der Opferhilfe und Umweltsanierung in durch Atomwaffeneinsatz und -tests kontaminierten Regionen beteiligen.« Die zweite Vertragsstaatenkonferenz des UN-Atomwaffenverbotsvertrags wird vom 27. November bis zum 1. Dezember 2023 in New York stattfinden.

In einer Erklärung der DKP zum Verbot des palästin ensischen ­Solidaritätsnetzwerks Samidoun vom Dienstag heißt es:

Das Bundesinnenministerium hat das palästinensische Solidaritätsnetzwerk Samidoun in Deutschland verboten und aufgelöst. Bereits vor einigen Wochen war dem Koordinator von Samidoun in Deutschland, Zaid Abdulnasser, aufgrund seines politischen Engagements die Aufenthaltsgenehmigung entzogen worden. Die DKP protestiert gegen diese weitere Einschränkung der Tätigkeit einer palästinensischen Organisation durch die Bundesregierung. Dieses Verbot reiht sich ein in zahlreiche Verbote von Demonstrationen und Kundgebungen zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk und gegen den Völkermord Israels im Gazastreifen.

Es ist Ausdruck der Politik der Bundesregierung, die sich bedingungslos an die Seite der israelischen Besatzungsmacht und der rechtsextremen Regierung in Tel Aviv stellt und kein Wort über den Mord an Tausenden von Zivilisten, darunter sehr viele Kinder, im Gazastreifen verliert. Sie schweigt darüber genauso, wie sie in der Vergangenheit zu weiteren Besetzungen palästinensischen Landes und zur Tötung und den Festnahmen von Tausenden Palästinensern durch die israelische Armee geschwiegen hat. Die DKP fordert die Aufhebung des Verbots von Samidoun und ein Ende der Kriminalisierung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk!